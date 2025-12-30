Винъс Уилямс се омъжи! 45-годишната тенисистка издаде, че с партньора ѝ Андреа Прети са сключили брак още през септември в Италия. А скоро са направили 5-дневно празненство по повода - във Флорида.

Заради проблеми с документите при първата церемония, се наложило да направят и втора в САЩ през декември.

"Ние имахме тази мечта да направим сватбата си в Италия, но ние нямахме достатъчно време да се занимаем с документите, защото аз съм чужденец, може да отнеме около 8 месеца. Така че - ние решихме да направим втора сватба.", коментира спортистката пред "Vogue".

Винъс издаде още, че сестра ѝ, Серина Уилямс, им е подарила яхта за сватбата. Те празнували на яхтата в САЩ заедно с малко роднини и близки приятели.

