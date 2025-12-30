IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Винъс Уилямс се омъжи

Първата сватба била през септември

30.12.2025 | 00:10 ч. 4
Снимка: Getty Images

Винъс Уилямс се омъжи! 45-годишната тенисистка издаде, че с партньора ѝ Андреа Прети са сключили брак още през септември в Италия. А скоро са направили 5-дневно празненство по повода - във Флорида.

Заради проблеми с документите при първата церемония, се наложило да направят и втора в САЩ през декември.

"Ние имахме тази мечта да направим сватбата си в Италия, но ние нямахме достатъчно време да се занимаем с документите, защото аз съм чужденец, може да отнеме около 8 месеца. Така че - ние решихме да направим втора сватба.", коментира спортистката пред "Vogue".

Винъс издаде още, че сестра ѝ, Серина Уилямс, им е подарила яхта за сватбата. Те празнували на яхтата в САЩ заедно с малко роднини и близки приятели.

звезди Винъс Уилямс сватба Андреа Прети двойка
