Харпър Бекъм най-стилна на сватбата на дъщерята на Гордън Рамзи

Дъщерята на топготвача Гордън Рамзи, Холи, се омъжи за плувеца Адам Пийти в събота, 27 декември.

Двамата си казаха „Да“ в абатството на английския град Бат, а сред гостите имаше куп звезди, които се отправиха към зашеметяващото място, за да гледат как двойката затвърждава любовта си.

Сред най-знаменитите гости на венчавката бяха семейство Бекъм – Дейвид, Виктория, синовете им Ромео и Круз, и дъщеря им Харпър. Те са близки семейни приятели от повече от 20 години с клана Рамзи.

Харпър Бекъм оглави списъка с най-добре облечени гости, докато придружаваше дискретно майка си, бившата певица от „Spice Girls“ Виктория Бекъм, баща си, футболната легенда сър Дейвид, и двама от по-големите си братя, Ромео и Круз.

Харпър, която навърши четиринадесет години по-рано тази година, реши да облече рокля от луксозната дизайнерска модна марка на майка си, основана през 2008 г.

Тийнейджърката изглеждаше прекрасно в сатенената си тъмносиня рокля.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg