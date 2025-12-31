IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Харпър Бекъм най-стилна на сватбата на дъщерята на Гордън Рамзи

14-годишната щерка на Дейвид и Виктория носеше зашеметяваща сатенена рокля

31.12.2025 | 18:30 ч. 1
Снимка: Getty Images

Дъщерята на топготвача Гордън Рамзи, Холи, се омъжи за плувеца Адам Пийти в събота, 27 декември.

Двамата си казаха „Да“ в абатството на английския град Бат, а сред гостите имаше куп звезди, които се отправиха към зашеметяващото място, за да гледат как двойката затвърждава любовта си.

Сред най-знаменитите гости на венчавката бяха семейство Бекъм – Дейвид, Виктория, синовете им Ромео и Круз, и дъщеря им Харпър. Те са близки семейни приятели от повече от 20 години с клана Рамзи.

Харпър Бекъм оглави списъка с най-добре облечени гости, докато придружаваше дискретно майка си, бившата певица от „Spice Girls“ Виктория Бекъм, баща си, футболната легенда сър Дейвид, и двама от по-големите си братя, Ромео и Круз.

Харпър, която навърши четиринадесет години по-рано тази година, реши да облече рокля от луксозната дизайнерска модна марка на майка си, основана през 2008 г.

Тийнейджърката изглеждаше прекрасно в сатенената си тъмносиня рокля. 

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

