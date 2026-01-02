Тенденции при бижутата за 2026 г.

2026 година официално е тук! Вече започна да става ясно какви ще са новите тенденции в света на модата и красотата през следващите месеци. Какви бижута да носите, за да сте модерни през новата година? Ето отговорите на "Brilliantearth".

Забелязващи се скъпоценни камъни

Скъпоценните камъни отново са на мода! И то не какви да е. С тях винаги дамата изпъква, но имайте предивд, че през 2026 г. са хит най-вече ярките, с весели и забелязващи се цветове камъни. Например, такива в дълбоко зелено, дълбоко синьо и зашеметяващо лилаво. С тях сте като принцеса от приказките и изглежзате магично. Колкото по-смели, ярки, изпъкващи и големи са скъпоценните камъни по колиета, гривни, пръстени, обеци, толкова по-добре. Вече се носят не само за официални събития, а и в ежедневието.

Диаманти

Класика в жанра! Няма как да ги пропуснем и през тази година, както и през всеки сезон. Диамантите явно никога не излизат от мода и няма как да сбъркате с тях. Хит ще са всякакви бижута с диаманти - нежни тенис гривни, колиета с голям талисман диамант, малки обеци с диаманти, диамантени пръстени. Така постигате класическа и елегантна визия, уверена дама сте.

