Орландо Блум и Кейти Пери се събраха в името на дъщеря си Дейзи

Вълна от шок разтърси Холивуд през юли 2025 г., когато Кейти Пери и Орландо Блум обявиха раздялата си след почти десетилетие заедно.

Дуото, което се сгоди през 2019 г., но така и не стигна до олтара, пое по отделни пътища, но остана ангажирано със съвместното родителство на дъщеря си, петгодишната Дейзи Дав Блум, която посрещнаха през 2020 г.

След раздялата им Кейти започна да се среща с бившия канадски премиер Джъстин Трюдо, докато Орландо пази личния си живот далеч от светлината на прожекторите.

Въпреки че раздялата беше по взаимно съгласие, бившите годеници не са виждани заедно от лятото, но на 29 декември те се събраха в името на малката Дейзи.

Събирането на Кейти и Орландо

И поп звездата Кейти, и актьорът Орландо присъстваха на пресконференцията на новия мюзикъл „Падингтън“ в Лондон, като звездата на продукцията Тарин Календър сподели видеоклипове от зад кулисите, показващи дуото да разговаря с членове на актьорския състав, като Блум се появи, за да даде мотивационна реч на колегите си.

