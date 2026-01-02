Топ тенденции в интериорния дизайн за 2026 година

Ако освежаването на дома е едно от вашите новогодишни обещания, вероятно се чудите откъде точно да започнете – и какви дизайнерски тенденции ще изглеждат свежи и вълнуващи през следващите години. За ваше улеснение и щастие, ние имаме малко вътрешна информация за това какво ще е модерно в интериорния дизайн през 2026 година. И макар да няма универсална формула за обзавеждане на дома, може да намерите перфектно вдъхновение сред тенденциите по-долу.

Традиционна атмосфера

„Елегантен“ и „модерен“ може да са били модните думи в миналото, но сега хората избират по-традиционни дизайни. За да постигнете желаната визия, ще трябва да обърнете внимание на детайлите. Помислете за красиви дърводелски изделия и ламперия, земни и приглушени цветови схеми, арки и назъбени ръбове, които омекотяват пространството ви.

Артдеко

Ако искате да се пренесете във вселената на „Великият Гетсби“, сега е моментът. Дизайнът в стил артдеко – с целия си блясък, лукс и смел стил – претърпя огромно възраждане. Мислете за тази епоха като за „новите бурни 20-те“. За да постигнете желаната визия, добавете луксозни материали като лъскав лак, мрамор, огледала, месинг, злато и хром, както и геометрични детайли като шеврон и слънчеви лъчи. Приглушените цветови палитри с бижутерийни тонове са идеални за този стил.

