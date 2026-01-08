Мат Деймън претърпя страхотна физическа трансформация

Мат Деймън разкри, че е "свалил много килограми", докато се е подготвял за "Одисея" ("The Odyssey").

В сряда, 7 януари, актьорът гостува в най-новия епизод на подкаста "New Heights" на Джейсън и Травис Келси. 55-годишният Деймън разказа за физическата трансформация, през която е минал за гръцкия епос, в който играе главната роля - Одисей.

По време на разговора Джейсън каза на Деймън, че е видял снимка, която обикаля онлайн, на която актьорът изглежда "доста напомпан" на снимачната площадка.

"Да, бях в много добра форма. Свалих много килограми. Режисьорът Кристофър Нолан каза, че ме иска слаб, но силен. Малко е странно", отговори Деймън. "Спрях да ям глутен. Преди се въртях между около 84 и 91 килограма, а целия филм го направих , тежейки около 76 килограма. Не съм бил толкова лек от гимназията насам. Така че беше много тренировки и много строг хранителен режим", продължи Деймън.

След това Травис попита Деймън дали е трябвало да си намери треньор, който да му помогне със свалянето, или вече е имал човек за тази работа. Носителят на "Оскар" каза, че има треньор, който по същество може да направи всичко.

"Просто трябва да имаш ясна цел и да си я поставиш. Когато правя това - или когато правя филмите за Джейсън Борн, или каквото и да е, усещането е почти като сезон. Представям си как е при вас - тренираш, подготвяш се. Става част от деня ти. Част е от работата ти, нали? Влизаш в рутина, подреждаш си деня около всички тези неща. Това е физическата част от подготовката", обясни той, преди да сравни процеса с подготовката на братята за сезон в NFL.

Деймън добави, че все още не се е върнал към глутена.

"Приключих. Всичко ми е без глутен. Намерих си и безглутенова бира. Толкова време не съм ял глутен, че вече не мога да преценя дали е вкусна или не. Което е добър знак", каза той със смях.

Миналия месец Universal Pictures пусна тийзър трейлър на "Одисея", адаптация по едноименната древногръцка поема на Омир.

В синопсиса филмът е описан като "митичен екшън епос, заснет по целия свят с чисто нова IMAX® филмова технология". В трейлъра Деймън е Одисей, а зрителите виждат и кратки проблясъци от живота му по време на Троянската война (включително емблематичния Троянски кон) и от дългото му, години наред пътуване обратно към родината.

Освен Деймън, в звездния актьорски състав са още Том Холанд, Ан Хатауей, Зендея, Джон Легуизамо, Робърт Патинсън, Лупита Нионг'о, Елиът Пейдж, Миа Гот, Чарлийз Терон и Бени Сафди.

"Одисея" излиза по кината на 17 юли.