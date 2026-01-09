IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 122

Майката на Матю Макконъхи отпразнува 94-ия си рожден ден

След като двамата преживяха осемгодишно отчуждение

09.01.2026 | 20:11 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

В края на декември малкият син на актьора и съпругата му Камила Алвеш – Ливингстън – навърши 13, навлизайки във възрастта на тийнейджърите. 

Броени дни след това пък дъщеря им Вида навърши 16 (в началото на годината).

Вчера обаче Матю публикува поздрав за 94-ия рожден ден на майка си Мери „Кей“ Маккейб – по прякор „МаМак“, която живее с него и семейството му в имението му със седем спални на стойност 6 милиона долара в Остин, Тексас.

56-годишният носител на „Оскар“, който се гордее с 24,7 милиона последователи в социалните мрежи, публикува снимка с майка си и големия си син – 17-годишния Леви – с надпис: „Доказателството, че 94 години радост остаряват добре.“

„С майка ми имахме около осемгодишен период на отчуждение, в който водехме само кратки разговори в неделя, защото тя споделяше твърде много информация за мен в медиите“, каза Макконъхи пред People миналия септември.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Матю Макконъхи
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem