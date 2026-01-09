Майката на Матю Макконъхи отпразнува 94-ия си рожден ден

В края на декември малкият син на актьора и съпругата му Камила Алвеш – Ливингстън – навърши 13, навлизайки във възрастта на тийнейджърите.

Броени дни след това пък дъщеря им Вида навърши 16 (в началото на годината).

Вчера обаче Матю публикува поздрав за 94-ия рожден ден на майка си Мери „Кей“ Маккейб – по прякор „МаМак“, която живее с него и семейството му в имението му със седем спални на стойност 6 милиона долара в Остин, Тексас.

56-годишният носител на „Оскар“, който се гордее с 24,7 милиона последователи в социалните мрежи, публикува снимка с майка си и големия си син – 17-годишния Леви – с надпис: „Доказателството, че 94 години радост остаряват добре.“

„С майка ми имахме около осемгодишен период на отчуждение, в който водехме само кратки разговори в неделя, защото тя споделяше твърде много информация за мен в медиите“, каза Макконъхи пред People миналия септември.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg