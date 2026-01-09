Сидни Суини позира гола, за да развенчае слуховете за пластични операции

Сидни Суини е в центъра на вниманието.

Актрисата е най-горещата тема в Холивуд, след като на голям екран излязоха два широко обсъждани филма с нейно участие – „Прислужницата“ и „Кристи“. Освен това, Суини е постоянен обект на разговори и слухове заради провокативните си тоалети на червения килим, показващи малко повече плът от необходимото. Това, разбира се, винаги е било повод за дискусии, като някои звездни наблюдатели коментират, че разголеното облекло е неприлично, докато други поздравяват Сидни за смелостта да изразява себе си.

Сега Суини за пореден път демонстрира, че не се притеснява да бъде в естествената си светлина, разбивайки на пух и прах слуховете за всякакви пластични операции по тялото си.

Звездата от „Белият лотос“ застана на корицата на списание W за ежегодното издание „Най-добро представяне“, публикувано на 6 януари. И за придружаващата фотосесия Суини позира в най-провокативната си визия досега – никакви дрехи.

