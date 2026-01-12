Хороскоп за седмицата – какво ви очаква според зодията

Астрологията е наука, която изучава взаимодействието между Слънцето, Луната и останалите планети и отражението им върху живота, хората и причините за събитията, случващи се на Земята. Астрологът вижда тези аспекти и ги анализира за всяка зодия.

Tialoto.bg ви представя седмичен хороскоп за периода 12 - 18 януари 2026. Той е изготвен от астролога Петя Георгиева.

Овен

Яснота ще придобият сложните ситуации, за които ви е липсвала информация. Работещото съчетание на вдъхновение и лична организация ще е в основата на постиженията. Ясно ще осъзнаете кои проекти са печеливши и кои не си заслужават усилията. В края на седмицата ще получите първите приходи от дейности, започнати в началото на годината. Ще ви се отразят стимулиращо. Ще разполагате с удобни варианти за уреждане на лични отношения, които са в криза. Не ги пропускайте.

Телец

Желанията и възможностите ви ще се съчетаят успешно. Почти ежедневно ще се справяте с поне една важна задача. Ще успеете да уредите финансова сделка в не особено голям обем, да проведете поредица делови срещи с точни уговорки и да стабилизирате личните си позиции. Приятните изненади ще са свързани с личните отношения. Допълнителни грижи може да създадат по-възрастни или по-млади членове на семейството.

