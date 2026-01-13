IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
5 десерта без захар, богати на протеин

Вкусни и лесни за приготвяне

13.01.2026 | 10:45 ч. 3
Снимка: istock

Снимка: istock

Дори когато времето не достига, не е нужно да се отказвате от десерта. Ключът е в по-умните избори. Рецептите, които ви предлагаме, са без добавена захар, с ниска калорийна стойност и високо съдържание на протеин благодарение на съставки като кисело мляко, извара и протеин на прах. Подходящи са за жени с натоварено ежедневие, които искат нещо сладко без компромис със здравето и фигурата. 

1. Шоколадов протеинов кейк в чаша (една порция)

Перфектен десерт за 5 минути, когато сте в движение.

Съставки:

  • 3 с. л. шоколадов протеин на прах
  • 1 с. л. неподсладено какао
  • 3 с. л. неподсладено бадемово мляко
  • 1 яйчен белтък
  • 1/4 ч. л. бакпулвер
  • По желание: 1–2 ч. л. подсладител без захар

Начин на приготвяне:

  • В подходяща за микровълнова фурна чаша смесете протеиновия прах, какаото и бакпулвера.
  • Добавете бадемовото мляко и белтъка и разбъркайте до гладка смес.
  • Загрейте в микровълнова фурна за 60–90 секунди, докато стегне.
  • Оставете леко да се охлади и консумирайте топъл.

2. Кисело мляко с горски плодове

Лек, освежаващ и богат на протеин десерт.

Съставки:

  • 1 чаша обезмаслено кисело мляко
  • 1/2 чаша горски плодове (пресни или замразени)
  • 1/2 ч. л. ванилов екстракт
  • 1–2 ч. л. подсладител без захар

Начин на приготвяне:

  • Смесете киселото мляко с ванилията и подсладителя.
  • Поставете половината от сместа в купичка.
  • Добавете плодовете и покрийте с останалото мляко.
  • Леко разбъркайте и сервирайте охладено.

Източник: Протеинови десерти без захар – сладко удоволствие с малко калории

диета калории протеини
