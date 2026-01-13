5 десерта без захар, богати на протеин

Дори когато времето не достига, не е нужно да се отказвате от десерта. Ключът е в по-умните избори. Рецептите, които ви предлагаме, са без добавена захар, с ниска калорийна стойност и високо съдържание на протеин благодарение на съставки като кисело мляко, извара и протеин на прах. Подходящи са за жени с натоварено ежедневие, които искат нещо сладко без компромис със здравето и фигурата.

1. Шоколадов протеинов кейк в чаша (една порция)

Перфектен десерт за 5 минути, когато сте в движение.

Съставки:

3 с. л. шоколадов протеин на прах

1 с. л. неподсладено какао

3 с. л. неподсладено бадемово мляко

1 яйчен белтък

1/4 ч. л. бакпулвер

По желание: 1–2 ч. л. подсладител без захар

Начин на приготвяне:

В подходяща за микровълнова фурна чаша смесете протеиновия прах, какаото и бакпулвера.

Добавете бадемовото мляко и белтъка и разбъркайте до гладка смес.

Загрейте в микровълнова фурна за 60–90 секунди, докато стегне.

Оставете леко да се охлади и консумирайте топъл.

2. Кисело мляко с горски плодове

Лек, освежаващ и богат на протеин десерт.

Съставки:

1 чаша обезмаслено кисело мляко

1/2 чаша горски плодове (пресни или замразени)

1/2 ч. л. ванилов екстракт

1–2 ч. л. подсладител без захар

Начин на приготвяне:

Смесете киселото мляко с ванилията и подсладителя.

Поставете половината от сместа в купичка.

Добавете плодовете и покрийте с останалото мляко.

Леко разбъркайте и сервирайте охладено.

Източник: Протеинови десерти без захар – сладко удоволствие с малко калории