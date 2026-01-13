5 десерта без захар, богати на протеин

Дори когато времето не достига, не е нужно да се отказвате от десерта. Ключът е в по-умните избори. Рецептите, които ви предлагаме, са без добавена захар, с ниска калорийна стойност и високо съдържание на протеин благодарение на съставки като кисело мляко, извара и протеин на прах. Подходящи са за жени с натоварено ежедневие, които искат нещо сладко без компромис със здравето и фигурата.
1. Шоколадов протеинов кейк в чаша (една порция)
Перфектен десерт за 5 минути, когато сте в движение.
Съставки:
- 3 с. л. шоколадов протеин на прах
- 1 с. л. неподсладено какао
- 3 с. л. неподсладено бадемово мляко
- 1 яйчен белтък
- 1/4 ч. л. бакпулвер
- По желание: 1–2 ч. л. подсладител без захар
Начин на приготвяне:
- В подходяща за микровълнова фурна чаша смесете протеиновия прах, какаото и бакпулвера.
- Добавете бадемовото мляко и белтъка и разбъркайте до гладка смес.
- Загрейте в микровълнова фурна за 60–90 секунди, докато стегне.
- Оставете леко да се охлади и консумирайте топъл.
2. Кисело мляко с горски плодове
Лек, освежаващ и богат на протеин десерт.
Съставки:
- 1 чаша обезмаслено кисело мляко
- 1/2 чаша горски плодове (пресни или замразени)
- 1/2 ч. л. ванилов екстракт
- 1–2 ч. л. подсладител без захар
Начин на приготвяне:
- Смесете киселото мляко с ванилията и подсладителя.
- Поставете половината от сместа в купичка.
- Добавете плодовете и покрийте с останалото мляко.
- Леко разбъркайте и сервирайте охладено.
