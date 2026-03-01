IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Иранския президент заяви, че убийството на Хаменей е открито обявяване на война

Пезешкиан подчерта, че убийството на Хаменей е акт срещу всички мюсюлмани

01.03.2026 | 14:48 ч.
Иранският президент Масуд Пезешкиан нарече убийството на върховния лидер аятолах Али Хаменей "открито обявяване на война" срещу Иран, предаде иранската държавна новинарска агенция ИРНА. 

Пезешкиан подчерта, че убийството на Хаменей е акт срещу всички мюсюлмани, но най-вече срещу шиитите.

"Иран счита за свой дълг и законно право да предприеме ответни удари и да отмъсти на извършителите и организаторите на това престъпление", добави Пезешкиан. Той нарече аятолах Али Хаменей "мъченик", чиято непоколебимост ще бъде запомнена и увековечена в учебниците по история.

Хаменей беше убит при вчерашните израелски и американски въздушни удари в Иран, при които бе поразена и резиденцията на върховния лидер в центъра на Техеран, пише БТА. 

