Една крачка по-близо ли сме до дешифрирането на мистериозния ръкопис "Войнич"?

Един от най-загадъчните текстове в историята може да е вид криптирано съобщение, създадено през 1400 г., сочи ново проучване.

Ръкописът на Войнич е книга с размери 23,5 x 16,2 см и около 240 страници, написана с неизвестна азбука някъде през 1400 г. Книгата съдържа странни научни и ботанически рисунки в различни нюанси на зелено, кафяво, жълто, синьо и червено.

Някои експерти смятат, че тя съдържа безсмислени думи, докато други смятат, че тя кодира истински език.

Сега ново проучване предполага, че тя може да е вид шифрован текст - кодирана форма на текст или на негови елементи - написан в началото на 1400 г. чрез криптиране на информация по специфичен начин, пишат от The Independent.

Единственият автор на проучването, научният журналист Майкъл Грешко от Вашингтон, тества хипотезата, че ръкописът на Войнич може да е шифрован текст, като създаде текст, който прилича на мистериозния исторически текст.

Той създаде напълно ново криптиране, наречено шифърът "Наибе", чийто резултат изглежда много подобен на текста на ръкописа Войнич.

Шифърът "Наибе" е разработен така, че да бъде исторически правдоподобен за използване от преписвачите от 1400-те години за криптиране на латински или италиански. Това е хомофоничен шифър за заместване, който може да се направи изцяло на ръка с материали от 15-ти век и криптира широк спектър от латински и италиански текстове, според проучването, публикувано в списанието Cryptologia.

"Получените шифровани текстове остават напълно разшифровани и също така надеждно възпроизвеждат много ключови статистически свойства на ръкописа на Войнич наведнъж", пише Грешко.

Шифърът "Наибе" преобразува буквите в множество различни символи в стила на Войнич, които се променят в зависимост от контекста. Той създава думи, като следва специфични правила, например думите имат места, където определени символи се появяват по-често. Някои символи също се появяват по-често от други. Например, някои символни низове се появяват само в началото, някои се появяват предимно в средата, а други се появяват по-често в края.

Проучването установи, че следването на тези правила създава фалшиви думи от Войнич, които следват същите структурни правила.

Тъй като тези "правила", подобни на езикови, изглежда създават фалшиви думи от Войнич, проучването предполага, че ръкописът на Войнич също криптира истински думи, а не безсмислици.

Откритията подкрепят предишни твърдения, че ръкописът на Войнич може да е вид шифрован текст.

Учените се надяват, че по-нататъшни компютърни анализи както на ръкописа на Войнич, така и на други имитационни шифри, ще помогнат за разгадаването на шествековната загадка.