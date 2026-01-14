Кои китайски зодии ще забогатеят през 2026 г.?

Според китайския зодиак новата 2026 година ще е под влиянието на Огнения кон. Китайската нова година се очаква да настъпи на 17 февруари и ще продължи до 5 февруари 2027.

Конят силно подкрепя движението, смелостта и действията с цел реализиране на възможности. Тази година не е за чакане., а за печалба и успех, които ще идват чрез действия, смели решения и готовност да поемаме рискове, когато се появят възможности. За някои китайски знаци, усилията най‑после се превръщат в подобряване на социалния статус, постигане на финансов успех.

Кои са те? Ако не сте съвсем сигурни коя е вашата китайска зодия, може да проверите тук според годината ви на раждане.

1. Кон

Това е вашата 2026 година, скъпи представители на този зодиакален знак! Енергията на Огнения кон през новата 2026 година е съвършено съвместима с хората, родени под този знак. За вас възможностите ще идват по‑бързо, ще вземате по‑добри решения и ще имате силно движение напред.

Какво ви очаква:

Финансов успех, чрез видимост и лидерски роли;

Повече доверие, повече отговорности, по‑добри позиции;

Много от вас може да получат по‑високи доходи, чрез собствен бизнес или чрез признание във вашата професионална област.

Тази година парите ще са видими и значими.

2. Тигър

Тигърът ще процъфтява в периоди, които награждават смелостта. През 2026 г. ще получите подкрепа, ако сте готови да промените посоката, да се адаптирате и да следвате това, което работи, вместо да се придържате към старите навици.

Какво ви очаква:

Успех може да дойде, чрез нова длъжност или дори нова кариера;

Понякога риск, който сте отлагащи отдавна, може най‑накрая да се окаже печеливш;

Мнозина Тигри ще кажат, че 2026 е годината, в която всичко се обръща положително за тях във финансово отношение.

Източник: 5 китайски зодии, които ще забогатеят през 2026