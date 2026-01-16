Новолуние в Козирог на 18 януари, добрите възможности са пред нас

Новолунието в зодиакалния знак Козирог на 18 януари 2026 година отваря нов лунен цикъл, който ни води към две от най-дълбоките трансформации на годината. Поради тази причина това новолуние може първоначално да се усеща повече като затваряне на цикъл, отколкото като ново начало. Тази енергия на приключване идва от планетите Сатурн и Нептун, които се намират в последните градуси на зодия Риби и ще преминат в Овен. Нептун навлиза в Овен на 26 януари, а Сатурн ще го последва на 13 февруари.

Тези космически промени ще внесат нови колективни енергии, с които ще работим, активирайки различни аспекти от нашия кармичен път. Те ще раздвижат живота ни и ще отворят нови портали към осъзнаване и открития.

Двете големи планетарни промени, които се случват под януарското новолуние в Козирог, ни приканват да се „обърнем навътре“ към себе си.

Време за равносметка

Новолунията винаги са период, в който си поставяме намерения, но при тази силна енергия на завършване може все още да не знаем какво точно искаме да „посеем“. Вместо това можем да се съсредоточим върху това какво искаме да премахнем, да изкореним от живота си и каква основа желаем да изградим.

