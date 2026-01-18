Таро картите за новата седмица са Слънцето и Кралица на жезлите.

Таро карта Слънцето представлява успех, сияние и изобилие. То ви дава сила и напомня, че където и да отидете или каквото и да правите, вашата положителна енергия ще ви следва и ще ви носи щастие и радост. Хората са привлечени от вас, защото винаги виждате светлата страна и носите топлина в живота на другите.

Таро картата показва, че сега сте в положение, в което можете да споделяте совите качества и силни страни. Ако преминавате през труден период, Слънцето ви носи и послание, че нещата ще се подобрят значително в живота ви. Сега сте пълни с енергия и устрем към бъдещето, и вече можете да усетите как успехът и изобилието идват към вас.

Самоуверени сте, защото знаете, че всичко ще се нареди и винаги се нарежда! Таро карта Слънцето е и енергична карта. Можете да очаквате повишение на физическата енергия, жизнеността и общия позитивизъм. Вие сте изпълнени с ентусиазъм, бодрост и радост.

Източник: Седмична таро прогноза за 19 - 25 януари 2026