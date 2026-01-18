ChatGPT навлиза в здравеопазването с нова функция

OpenAI обяви в сряда ChatGPT Health — нова функция, която според компанията ще предложи отделено пространство, в което потребителите да водят разговори с ChatGPT за своето здраве.

Хората и сега използват ChatGPT, за да задават въпроси, свързани с медицински проблеми; от OpenAI посочват, че над 230 милиона души всяка седмица задават въпроси за здраве и благосъстояние на платформата. Продуктът ChatGPT Health обаче изолира тези разговори от останалите чатове. По този начин контекстът, свързан със здравето ви, няма да се появява в стандартните разговори с ChatGPT.

Ако потребителите започнат разговори за здравето си извън секцията Health, изкуственият интелект ще се опитва да ги насочи да преминат към нея.

В рамките на Health AI може да прави препратки към неща, които сте обсъждали в стандартната версия на услугата. Например, ако сте помолили ChatGPT за помощ при изготвянето на тренировъчен план за маратон, AI ще знае, че сте бегач, когато в Health говорите за своите фитнес цели.

ChatGPT Health ще може също да се интегрира с лична информация или медицински данни от приложения за здраве и уелнес като Apple Health, Function и MyFitnessPal. От OpenAI уточняват, че разговорите в Health няма да се използват за обучение на моделите им.

Главният изпълнителен директор „Приложения“ в OpenAI Фиджи Симо написа в публикация в блога на компанията, че вижда ChatGPT Health като отговор на съществуващи проблеми в здравеопазването, като високите разходи и ограничения достъп, претоварените лекари и липсата на приемственост в грижите.

Въпреки че здравната система има своите недостатъци, използването на AI чатботове за медицински съвети създава нов набор от предизвикателства. Големите езикови модели (LLM), като ChatGPT, работят чрез прогнозиране на най-вероятния отговор на дадена подсказка, а не на най-точния, тъй като те нямат концепция за истина или неистина. Освен това AI моделите са склонни към т.нар. „халюцинации“.

В собствените си условия за ползване OpenAI заявява, че услугата „не е предназначена за използване при диагностика или лечение на каквото и да е здравословно състояние“.

Очаква се функцията да бъде въведена през следващите седмици.