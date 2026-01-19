IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Апрески – най-хитовите ботуши, които да носите тази зима

Създадени първоначално като ботуши за планината, днес апреските са неизменна част от градската елегантна мода

19.01.2026 | 20:52 ч. 8
Снимка: Istock

Снимка: Istock

Апреските отдавна не са просто практични зимни обувки за планината. През последните сезони те се превърнаха в истински моден акцент, който успешно съчетава комфорт, функционалност и съвременна естетика.

Днес апреските са сред най-предпочитаните зимни ботуши за студено време, предлагайки идеалния баланс между стилна визия и надеждна защита от ниските температури.

И докато януари става все по-студен, е време да помислим за топли и меки ботуши, които да ни осигурят комфорт, независимо дали вали сняг или ни е трудно да стъпваме с по-елегантните си боти.

Какво всъщност знаем за апреските? 

Създадени първоначално за носене в планината при екстремно ниски температури, при разходка или преди и след каране на ски, днес апреските бързо намират място в градската мода. Техният отличителен дизайн – стабилна подметка, подплата от топли материи и водоустойчиви външни слоеве – ги прави незаменим избор през зимата.

Именно тази комбинация от топлина и удобство ги превръща в перфектните ботуши за ежедневието, особено в студени, снежни и влажни дни.

Една от основните причини апреските да са толкова популярни е тяхната способност да задържат топлината. Подплатата, често вдъхновена от естествени изолационни материали, осигурява комфорт дори при минусови температури. Това ги прави идеални зимни обувки както за дълги разходки в града, така и за пътувания в планината или извън града.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

