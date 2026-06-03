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Превозвачите готвят национален протест заради нерешени проблеми в сектора

Браншът настоява за решения по застраховката ГО, режима "de minimis" и компенсациите за тол таксите

03.06.2026 | 19:43 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Съюзът на международните превозвачи започва подготовка за официален протест на превозвачите, насрочен за 15 юни 2026 г. Това съобщиха от пресцентъра на сдружението.

От организацията заявяват, че са силно обезпокоени от липсата на обратна връзка от страна на държавата по ключови за транспортния сектор въпроси. Сред тях са проблемите около застраховката "Гражданска отговорност", прилагането на режима „de minimis“ и компенсациите за тол таксите.

В позицията се посочва, че въпреки многократно поставяните въпроси и настояването за конструктивен диалог, до момента браншът не е получил конкретни отговори, решения или ясен ангажимент от страна на компетентните институции.

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От сдружението допълват, че протестът е израз на натрупаното напрежение в сектора и на необходимостта държавата да предприеме спешни и конкретни действия по темите, които пряко засягат дейността, конкурентоспособността и финансовата устойчивост на българските превозвачи.

От съюза посочват още, че остават отворени за диалог, но настояват за реални решения, конкретни срокове и отговорно отношение към проблемите на транспортния бранш.

В началото на миналия месец Съюзът на международните превозвачи, съвместно с Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт и представители на транспортния бранш, организира протест. 
Впоследствие организаторите отмениха протестните действия, като заявиха, че остават в протестна готовност до постигането на конкретни решения по поставените пред институциите искания.

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