IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 111

Кралица Летисия и принцеса Шарлийн от Монако зададоха лятната мода в Мадрид

Едната се появи в дантелена рокля на Оскар де ла Рента, а другата – в изваяна рокля от лен

03.06.2026 | 18:52 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Кралица Летисия и принцеса Шарлийн от Монако предложиха актуални тенденции за летния стил в Мадрид.

Шарлийн и Летисия демонстрираха вечна класа и елегантност по кралски на първата си официална среща в испанската столица.

Крал Фелипе и кралица Летисия започнаха седмицата, като бяха домакини на още едно дипломатическо събитие на високо ниво – кралската двойка прекара деня с принц Албер и принцеса Шарлийн от Монако.

В момента испанската кралска двойка е домакин на сина на Грейс Кели и съпругата му – бивша олимпийска плувкиня от Южна Африка, които са отседнали в двореца Сарсуела.

След официален обяд, двете кралски двойки се събраха, за да разгледат възпоменателни изложби в Кралската ботаническа градина в Мадрид, отбелязващи 150-годишнината от откриването на първата дипломатическа мисия между Испания и Монако.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Кралица Летисия
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem