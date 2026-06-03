Кралица Летисия и принцеса Шарлийн от Монако зададоха лятната мода в Мадрид

Кралица Летисия и принцеса Шарлийн от Монако предложиха актуални тенденции за летния стил в Мадрид.

Шарлийн и Летисия демонстрираха вечна класа и елегантност по кралски на първата си официална среща в испанската столица.

Крал Фелипе и кралица Летисия започнаха седмицата, като бяха домакини на още едно дипломатическо събитие на високо ниво – кралската двойка прекара деня с принц Албер и принцеса Шарлийн от Монако.

В момента испанската кралска двойка е домакин на сина на Грейс Кели и съпругата му – бивша олимпийска плувкиня от Южна Африка, които са отседнали в двореца Сарсуела.

След официален обяд, двете кралски двойки се събраха, за да разгледат възпоменателни изложби в Кралската ботаническа градина в Мадрид, отбелязващи 150-годишнината от откриването на първата дипломатическа мисия между Испания и Монако.

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Източник: Tialoto.bg