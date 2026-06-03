Защо и Путин, и Тръмп трябва да искат бързи мирни споразумения

Войните в Украйна и Иран са узрели за уреждане, но мирът отнема много време поради страховете на мъжете, които започнаха тези войни - руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп. Путин и Тръмп не са склонни да признаят провала си и да поемат задачата да обяснят непропорционалните разходи, които лошите им решения са причинили, въпреки малките перспективи да постигнат целите си, като продължат борбата. Бързото и мръсно прекратяване на огъня е почти толкова рисковано за президента Володимир Зеленски в Киев и за политическата стабилност на Украйна, а всяка сделка трябва да бъде строго написана, подробна и ожесточено договорена, за да се избегне полагането на основите за още война, пише за Bloomberg колумнистът Марк Чемпиън.

В Украйна и Иран светът има две големи войни, които са силно разрушителни сами по себе си и носят потенциал за по-широк конфликт между велики сили. За щастие, те също са узрели за уреждане, защото и в двата случая атакуващата страна има много малки перспективи да постигне целите си, като продължи борбата. Защо тогава мирът отнема толкова време?

Най-голямото препятствие се крие в страховете на мъжете, които започнаха тези войни: руският президент Владимир Путин и президентът на САЩ Доналд Тръмп. След като не постигнаха целите си, те неохотно признават провала си и се заемат със задачата да обяснят непропорционалните разходи, причинени от лошите им решения. Не бива да се страхуват. Ако бяха умни, те щяха да настояват за бързи и мръсни сделки; опонентите им в Техеран и Киев са изложени на много по-голям риск.

След повече от четири години така наречената Специална военна операция на Путин все още не е постигнала мисията си да възстанови контрола си над цяла Украйна. Вместо това Русия е окупирала сравнително малки количества разрушена територия с цената на половин милион загинали руски войници, според скорошни данни на ръководителя на британската агенция за радиоразузнаване, известна като GCHQ. Добавете още по-големия брой ранени, санкциите и икономиката на ръба на рецесия и ще имате много причини за съжаление.

Загубите на САЩ в Иран са далеч по-малки. Въпреки това, в страна, която все още се радва на свобода на мисълта и медиите, огромното неправилно разпределение на американските военни ресурси в конфликта ще бъде малко по-лесно за оправдаване. Меморандумът за разбирателство между Вашингтон и Техеран, който сега се обсъжда, както се съобщава, би разрешил един проблем - свободното преминаване на кораби през Ормузкия проток - който не е съществувал преди войната. Няма победа, която американците да празнуват там. Условията също така, според съобщенията, биха изисквали от Иран да заяви, че няма амбиции за ядрени оръжия и да се ангажира да преговаря за намаляване на програмата си за обогатяване на уран. Отново, това просто би отбелязало връщане към ситуацията, която съществуваше преди Тръмп да започне войната през февруари, повдигайки съвсем основателния въпрос защо изобщо се е водила.

И така, ето ви двама лидери, които направиха кардиналната грешка да започнат войни по избор, за които смятаха, че ще донесат бързи и славни победи, само за да се окажат въвлечени в неразрешими конфликти, които трудно прекратяват, без да се налага да приемат някаква форма на поражение. Това обяснява искането на Тръмп в петък за изменения в проекта за меморандум.

Процесът се усложнява допълнително от факта, че Израел - партньорът на Америка в тази война - иска боевете да продължат.

Този уикенд той отново ескалира атаките срещу Хизбула в Ливан в очевиден опит да провали преговорите на САЩ с Техеран. Разбира се, иранската информационна агенция Тасним съобщи в понеделник, че Иран, който настоява всяка сделка да обхваща „всички фронтове“, включително Ливан и Газа - ще спре обмена със САЩ.

Въпреки това, тъй като покачващите се цени на бензина подкопават популярността му преди междинните избори през ноември, вероятно е въпрос на седмици, а не на месеци, докато Тръмп сключи сделка. За Путин може да отнеме повече време, но стимулите му да се споразумее за прекратяване на огъня се натрупват бързо. Развитието на способностите за удари със среден и дълъг обсег от Киев отвежда войната дълбоко в логистичните вериги и сърцето на Русия; неговите генерали са изправени пред все по-високи разходи за завладяване на все по-малки нови територии; а икономиката му е подложена на нарастващ натиск.

Московският Център за макроикономически анализ и краткосрочни прогнози (CMASF) предупреди на 29 май, че Русия е изправена пред потенциална стагфлация и рецесия, които биха могли да се изострят след края на войната, ако въоръжени сили от над 1 милион души бъдат демобилизирани. Решението, според CMASF, би изисквало голям скок на инвестициите в малки и средни частни предприятия, за да се абсорбират завръщащите се войски, нещо, което хиперцентрализираната политическа и икономическа система, управлявана от Путин, е неподходяща за постигане.

Иронията тук е, че каквито и политически и икономически рискове да предстоят Путин и Тръмп, ако прекратят бързо съответните си войни, са силно засенчени от заплахите за техните опоненти в Киев и Техеран.

След като чуждестранните армии се изтеглят, Ислямската република може да се сблъска с възраждане на вътрешнополитическите протести, които успя да потуши само чрез убийството на хиляди, ако не и десетки хиляди, от собствените си граждани през януари. Икономическите проблеми, които накараха толкова много иранци да рискуват живота си, призовавайки за сваляне на режима, само се влошиха от войната. Днес, отколкото преди шест месеца, единственото реалистично лекарство за икономическата криза в Иран изисква отмяна на западните санкции и приток на чуждестранен капитал, за което настоящите лидери на Ислямската република са изключително неспособни да се справят.

Тази дилема би могла да обясни защо твърдолинейните фракции в и извън Корпуса на гвардейците на ислямската революция на Иран водят агресивна медийна кампания в Иран, за да дискредитират идеята за сключване на каквато и да е сделка със САЩ. Те се страхуват повече от мира, отколкото от войната, и се чувстват комфортно със сегашната ситуация, която може да бъде наречена прекратяване на огъня, но всъщност е продължение на конфликта на ниско ниво. Това е нещо, което една по-умна външна политика на САЩ би използвала.

Бързото прекратяване на огъня е почти толкова рисковано за президента Володимир Зеленски в Киев и за политическата стабилност на Украйна в по-широк смисъл. Извънредните правомощия по време на войната, които забавиха президентските избори, биха приключили, принуждавайки Зеленски да защитава непопулярните отстъпки за прекратяване на огъня на урните. Демобилизацията в Украйна вероятно би била хаотична. Разривите между тези, които се бориха, и тези, които си останаха вкъщи и по нощните клубове, биха се отворили широко. Страната би рискувала да се разкъса, което би я направило по-уязвима за подновена руска атака. Путин, междувременно, би имал всички стимули да поддържа войниците си мобилизирани и отбранителната индустрия в движение.

Никой приятел на Украйна или Европа не би трябвало да иска такъв резултат.

Примирията са необходими за мира, но могат да бъдат и опасни, както Rand Corporation, калифорнийски мозъчен тръст за отбрана, изложи в проучване миналата година. Лошо изготвени, те могат да бъдат използвани за отслабване на решимостта на противника или за военно прегрупиране за нова атака, а не за постигане на траен мир. Следователно те трябва да бъдат строго написани, подробни и ожесточено договорени, за да се избегне простото полагане на основите за още война.

В Иран "лошото" примирие може да допринесе за положителен резултат. Всяка сделка, за която Тръмп се съгласи, трябва да бъде конструирана именно като война с други средства, създавайки пространство за режима в Техеран да продължи да проваля народа си, докато или не се унищожи, или не се промени. Без американски ботуши на място - ужасна идея, която трябва да се избягва на всяка цена - войната не може да постигне това. Само иранците могат.

Руската инвазия в Украйна е различен случай. На Путин не трябва да се предоставят всеотдайните условия за прекратяване на огъня, включително предаването на основните източни отбранителни съоръжения на Украйна, които той иска. Този конфликт ще бъде особено труден за надеждно прекратяване, предвид дългата му история и още по-дългите фронтови линии, по които ще трябва да бъдат разделени войските, разположени миротворци и създадени системи за наблюдение. Когато Путин почувства достатъчен натиск да постигне истинско споразумение, изготвянето на условията ще отнеме време, усилия и експертиза, с които предприемачите в недвижими имоти, избрани от Тръмп да преговарят за мир, просто нямат. Всичко по-малко от това само би предоставило инструмент на Русия за постигане на военните си цели.