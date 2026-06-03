Камера засече баба с проходилка с превишена скорост от 42 км/ч

В социалните мрежи вече я оприличават на супергерой в градска среда. Снимка на възрастна жена с пазарска чанта и проходилка, която уж прелита с 42 км/ч покрай радар, за броени часове се превърна в абсолютен хит. Кадърът е уловен по време на съвсем рутинна полицейска проверка в Германия, но бързо прекрачи границите на страната и предизвика лавина от коментари и споделяния в интернет, съобщават от Automedia.

Всичко започва в началото на май по време на обикновена проверка за скорост в град Ойскирхен, провинция Северен Рейн-Вестфалия. На мястото има ограничение от 30 км/ч, а радарът засича автомобил, който преминава покрай него с 42 км/ч. Когато полицаите преглеждат кадъра обаче, остават шашардисани. На снимката вместо кола се вижда абсурдната фигура на бабата с проходилката. Точно този кадър взриви интернет и тотално промени съдбата на истинския нарушител на пътя.

При прегледа на кадрите служителите от полицията в Ойскирхен първоначално виждат не нарушителя, а възрастна жена, която кротко пресича улицата, натоварила пазарската си чанта на проходилката. Тъй като в горния ъгъл на снимката стои надписът "42 км/ч", изглежда така, сякаш пешеходката се движи с тази космическа скорост. Интернет потребителите веднага хванаха вълната и започнаха да се шегуват с очевидния абсурд между бавното темпо на бабата и цифрите от радара.

Случаят се оказва толкова забавен, че местната полиция веднага решава да го използва за кампания в официалните си канали. Служителите на реда шеговито коментират пред медиите, че възрастната жена е била напът "да предизвика Юсейн Болт" или да постави „световен рекорд за скорост с проходилка“. Униформените дори хвалят бабата за "пълното хладнокръвие", с което посрещнала светкавицата на камерата. Хумористичният тон и силното визуално внушение моментално превърнаха кадъра в абсолютен хит в социалните мрежи, а хората вече го определят като класика сред най-абсурдните снимки от радари на пътя.

Зад куриозната ситуация всъщност се крие съвсем проста логика

Възрастната жена, разбира се, изобщо не е развила с 42 км/ч. Тя просто попада в обсега на камерата в абсолютно същия момент, в който нарушителят навлиза в зоната с ограничение от 30 км/ч. Точно това преобръща нещата – пресичащата баба частично закрива регистрационната табела на автомобила и полицията не успява да идентифицира шофьора по снимката. Благодарение на този невероятен тайминг, водачът на колата се отървава от санкция. Според германския закон превишаването на скоростта в населено място с 11 до 15 км/ч носи глоба от около 50 евро, без отнемане на контролни точки.

Въпреки забавната ситуация, полицията се възползва от огромния интерес, за да напомни колко сериозна всъщност е темата. Радарът в Ойскирхен е бил разположен в зона с ограничение до 30 км/ч - скоростен режим, който обикновено се въвежда около училища, детски градини и жилищни квартали. Служителите на реда подчертават, че дори няколко километра в повече удължават значително спирачния път и вдигат риска от инциденти, особено за по-уязвимите пешеходци.

Така куриозният кадър се превърна в отличен повод за отрезвяване на шофьорите както в Германия, така и по целия свят. В крайна сметка полицията не разкрива самоличността нито на шофьора, нито на възрастната жена, която без да подозира послужи за щит на един твърде бързащ нарушител.