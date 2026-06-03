Камера засече баба с проходилка с превишена скорост от 42 км/ч

В социалните мрежи вече я оприличават на супергерой в градска среда. Снимка на възрастна жена с пазарска чанта и проходилка, която уж прелита с 42 км/ч покрай радар, за броени часове се превърна в абсолютен хит. Кадърът е уловен по време на съвсем рутинна полицейска проверка в Германия, но бързо прекрачи границите на страната и предизвика лавина от коментари и споделяния в интернет, съобщават от Automedia.
Всичко започва в началото на май по време на обикновена проверка за скорост в град Ойскирхен, провинция Северен Рейн-Вестфалия. На мястото има ограничение от 30 км/ч, а радарът засича автомобил, който преминава покрай него с 42 км/ч. Когато полицаите преглеждат кадъра обаче, остават шашардисани. На снимката вместо кола се вижда абсурдната фигура на бабата с проходилката. Точно този кадър взриви интернет и тотално промени съдбата на истинския нарушител на пътя.
При прегледа на кадрите служителите от полицията в Ойскирхен първоначално виждат не нарушителя, а възрастна жена, която кротко пресича улицата, натоварила пазарската си чанта на проходилката. Тъй като в горния ъгъл на снимката стои надписът "42 км/ч", изглежда така, сякаш пешеходката се движи с тази космическа скорост. Интернет потребителите веднага хванаха вълната и започнаха да се шегуват с очевидния абсурд между бавното темпо на бабата и цифрите от радара.
Случаят се оказва толкова забавен, че местната полиция веднага решава да го използва за кампания в официалните си канали. Служителите на реда шеговито коментират пред медиите, че възрастната жена е била напът "да предизвика Юсейн Болт" или да постави „световен рекорд за скорост с проходилка“. Униформените дори хвалят бабата за "пълното хладнокръвие", с което посрещнала светкавицата на камерата. Хумористичният тон и силното визуално внушение моментално превърнаха кадъра в абсолютен хит в социалните мрежи, а хората вече го определят като класика сред най-абсурдните снимки от радари на пътя.
Зад куриозната ситуация всъщност се крие съвсем проста логика
Възрастната жена, разбира се, изобщо не е развила с 42 км/ч. Тя просто попада в обсега на камерата в абсолютно същия момент, в който нарушителят навлиза в зоната с ограничение от 30 км/ч. Точно това преобръща нещата – пресичащата баба частично закрива регистрационната табела на автомобила и полицията не успява да идентифицира шофьора по снимката. Благодарение на този невероятен тайминг, водачът на колата се отървава от санкция. Според германския закон превишаването на скоростта в населено място с 11 до 15 км/ч носи глоба от около 50 евро, без отнемане на контролни точки.
Въпреки забавната ситуация, полицията се възползва от огромния интерес, за да напомни колко сериозна всъщност е темата. Радарът в Ойскирхен е бил разположен в зона с ограничение до 30 км/ч - скоростен режим, който обикновено се въвежда около училища, детски градини и жилищни квартали. Служителите на реда подчертават, че дори няколко километра в повече удължават значително спирачния път и вдигат риска от инциденти, особено за по-уязвимите пешеходци.
Така куриозният кадър се превърна в отличен повод за отрезвяване на шофьорите както в Германия, така и по целия свят. В крайна сметка полицията не разкрива самоличността нито на шофьора, нито на възрастната жена, която без да подозира послужи за щит на един твърде бързащ нарушител.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.