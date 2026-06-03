Дуа Липа с ексклузивни кадри от сватбата си

Дуа Липа показа снимки от сватбата си! Преди дни стана ясно, че 30-годишната певица и 36-годишният Калъм Търнър са сключили брак на скромна церемония в Лондон в неделя - 31-и май. И във вторник вечерта изпълнителката зарадва последователите си в Instagram с доза кадри от венчавката.

Първо виждаме черно-бяла снимка, на която Дуа е седнала в Калъм и двамата се целуват. За сватбата красавицата е заложила на бяла пола, бяло сако и бяла шапка с широка периферия. Звездата изглежда много стилно. Актьорът пък е по смокинг в тъмносиньо.

После певицата позира сама по впечатляващия си тоалет. Тя е с пусната коса на вълни и държи букет с цветя в бяло и жълто. Липа носи и бели ръкавици.

Виждаме и как с Калъм излизат от обредната зала, широко усмихнати са и около тях има конфети. Звездите са заснети и в гръб на стълби.

"31.05.2026", написала е изпълнителката към публикацията си. Влюбените събраха много поздравления.

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