Сезонът на Водолея е тук, какво чака зодиите?

Сезонът на Водолея е тук! Той започна на 20-и януари и продължава до 19-и февруари. Сега се нуждаем от повече свобода, не спазваме правилата и не бързаме да лепим етикети. Правим нетрадиционни избори и имаме нови идеи. Ето какво да очаква всяка зодия, според "nssgclub".

Овен

Ключовата дума е търпение. Отново. Така ще е, докато не проумеят, че трябва да го постигнат. Нека премахнат архивираните чатове и бавно да се отдръпнат от нещо, което ги държи в миналото.

Телец

Те трябва да се променят и го знаят. Нека не стоят заклещени на едно място, а да си позволят да растат нагоре - като дърво. Няма значение, че е зима, сега е време за пътешествие.

Близнаци

Периодът сега ги мотивира да се пуснат по течението. Да говорят много, да пътуват повече, да се се изгубят дори в думите и разказите на околните. Нека бъдат свободни, да експериментират и после да се завърнат у дома.

