В кадър: Рейчъл Макадамс получи звезда на Алеята на славата

Рейчъл Макадамс вече официално има своя звезда на Алеята на славата в Холивуд. Номинираната за "Оскар" актриса, позната с филми като "Тетрадката" ("The Notebook"), "Гадни момичета" ("Mean Girls"), "Спотлайт" ("Spotlight"), "Доктор Стрейндж" ("Doctor Strange") и още, беше почетена на церемония, организирана от Hollywood Chamber of Commerce, на булевард "Холивуд" във вторник, 20 януари.

В речта си Макадамс отдаде почит на няколко от вече покойните си екранни партньори, сред които Даян Кийтън, с която играе в "Камъкът на раздора" ("The Family Stone") от 2005 г., както и Джина Роуландс и Сам Шепърд, с които участва в "Тетрадката".

"Искам да благодаря на звездите горе, тук долу. На легендарните работещи актьори, от които получих огромния подарък да се уча. На онези, които вече не са с нас. Да назова само няколко - новаторката Джина Роуландс, плодовития Сам Шепърд и моята любима Даян Кийтън, която ме взе под крилото си така, сякаш съм нейна собствена дъщеря", каза тя.

След това Рейчъл Макадамс сподели и един съвет за актьорството, който Кийтън ѝ дала.

"Тя ме научи, че независимо от колко време го правиш, трябва да оставиш всичко, което имаш, на масата. Във всяко изпълнение трябва да събереш колкото можеш повече любов - и тогава през живота ще се чувстваш като тъп, тъп идиот само половината време", добави Макадамс.

Актрисата от "Спотлайт" се върна и към личния си път, като благодари на родителите си - хората, които, по думите ѝ, чули молбите ѝ още като дете, когато мечтаела да участва в шоуто "Звездно търсене" ("Star Search") на Ед Макмеън, и я записали на театрален лагер.

В един момент Рейчъл се разчувства и каза, че иска "да замрази времето за секунда", за да им отдаде чест на родителите си: "В живота получаваш само няколко такива момента. Всичко това е заради вас, и заради любовта, която ни дадохте, и заради прекрасното детство, което ни подарихте, и заради това, че повярвахте в мен много преди аз самата да разбера как да повярвам в себе си. Обичам ви толкова много. Благодаря ви."

На церемонията за звездата на Макадамс присъстваха Дилън О'Брайън, който си партнира с нея в предстоящия филм "Send Help". Там беше и Сам Рейми, който режисира филма, и също каза няколко думи за Макадамс. Събитието уважи и екранният ѝ партньор от "Въпрос на време" ("About Time") Домнал Глийсън, който я нарече "феноменална актриса".

"Всяка дума, която произнасяш, звучи дълбоко истинска и свързана, и аз го видях отблизо преди 13 години, когато снимахме "Въпрос на време". Рейчъл играеше толкова убедително срещу мен, че цели три месеца вярвах, че мога да пътувам във времето", каза той, цитиран от ABC News.

Той добави: "Независимо от ролята, аз винаги вярвам на персонажите, които създаваш. Съчувствам на всички. Караш ме да разбирам всички - и по този начин правиш всичко по-добро."