IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 137

В кадър: Принцеса Даяна, Джаки Кенеди, Джулия Робъртс и още, които обичаха (и обличаха) Валентино

Вижте кадри на някои от най-запомнящите се тоалети и модни моменти на дизайнера

21.01.2026 | 21:06 ч. 2

Принцеса Даяна, облечена в червена кадифена рокля с дантела на Валентино през 1992 г. - визия, която и до днес остава сред най-разпознаваемите ѝ модни моменти./ Снимка: Getty Images

Принцеса Даяна, облечена в червена кадифена рокля с дантела на Валентино през 1992 г. - визия, която и до днес остава сред най-разпознаваемите ѝ модни моменти./ Снимка: Getty Images

1 / 15

Преди смъртта си в понеделник, 19 януари, на 93-годишна възраст, Валентино Гаравани прекара десетилетия, обличайки звезди като Джаки Кенеди Онасис, Елизабет Тейлър, Ан Хатауей и принцеса Даяна.

Италианският дизайнер беше истински маестро на червения килим, създавайки ослепителни рокли за церемониите на наградите "Оскар", Met Gala и много други престижни събития, както и висша мода и сватбени рокли за едни от най-известните жени в света.

Свързани статии

Много от най-запомнящите се визии бяха в емблематичното "червено на Валентино" - запазения цвят на дизайнера, представен още в първата му колекция през 1959 година. Яркият маковочервен нюанс стана толкова разпознаваем, че Pantone дори създаде официално цветово обозначение специално за него.

Вижте само част от най-емблематичните и разпознаваеми дизайни и моменти на Валентино, разходени по червения килим от добре познати лица, както и модели, създадени от неговите креативни директори след оттеглянето му през 2008 година.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

валентино принцеса даяна джаки кенеди елизабет тейлър
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem