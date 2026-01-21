В кадър: Принцеса Даяна, Джаки Кенеди, Джулия Робъртс и още, които обичаха (и обличаха) Валентино

Преди смъртта си в понеделник, 19 януари, на 93-годишна възраст, Валентино Гаравани прекара десетилетия, обличайки звезди като Джаки Кенеди Онасис, Елизабет Тейлър, Ан Хатауей и принцеса Даяна.
Италианският дизайнер беше истински маестро на червения килим, създавайки ослепителни рокли за церемониите на наградите "Оскар", Met Gala и много други престижни събития, както и висша мода и сватбени рокли за едни от най-известните жени в света.
Много от най-запомнящите се визии бяха в емблематичното "червено на Валентино" - запазения цвят на дизайнера, представен още в първата му колекция през 1959 година. Яркият маковочервен нюанс стана толкова разпознаваем, че Pantone дори създаде официално цветово обозначение специално за него.
Вижте само част от най-емблематичните и разпознаваеми дизайни и моменти на Валентино, разходени по червения килим от добре познати лица, както и модели, създадени от неговите креативни директори след оттеглянето му през 2008 година.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.