Как правилно да нанасяте парфюма си през зимата?

Парфюмът е част от зимното ни излъчване

22.01.2026 | 23:15 ч. 1
Снимка: Istock

Зимата е сезон, който променя не само начина, по който се обличаме, но и начина, по който възприемаме ароматите.

Студеният въздух, по-дебелите дрехи и по-ниската температура на кожата влияят пряко върху това как един парфюм се разгръща, колко дълго се задържа и каква следа оставя. Именно затова правилното нанасяне на парфюм през зимата е ключово, ако искаме ароматът ни да бъде плътен, топъл и запомнящ се.

През студените месеци леките и ефирни композиции често избледняват твърде бързо. Затова зимният парфюм трябва да бъде подбран и нанесен по различен начин – с мисъл за по-богати нотки, по-добра фиксация и по-умело използване на телесната топлина.

Хидратираната кожа – основата на трайния аромат

Една от най-важните стъпки при нанасяне на парфюм през зимата е добрата хидратация на кожата. Студът и сухият въздух водят до дехидратация, а сухата кожа не задържа аромата дълго. Затова е препоръчително парфюмът да се нанася върху добре подхранена кожа, най-добре веднага след душ.

Използването на неутрален, неароматизиран лосион или крем създава идеална основа, върху която ароматът „залепва“ и се развива по-бавно и равномерно. Това е една от най-ефективните техники за удължаване на трайността на парфюма през зимата, без да се налага използване на прекомерно количество.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

