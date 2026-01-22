IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бианка Ченсори пак не си поплюва с тоалета СНИМКИ

Съпругата на Кание Уест се появи по боди и сандали

22.01.2026 | 22:45 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Бианка Ченсори няма как да позволи на Кание Уест (Йе) да се разсейва по Сидни Суини, затова превърна вечерната им среща, в която ще гледат "Прислужницата" ("The Housemaid"), в разголено модно дефиле.

По снимките, споделени от TMZ, се вижда как Бианка почти открадва вниманието пред кино в Лос Анджелис във вторник вечерта, облечена в тясно боди без презрамки, нахлузено върху миниатюрен сутиен, който... не скрива много.

Тя завършила визията с високи металически токчета с връзки, които крещят "гледай ме", докато крачи редом до Йе, който пък е пълната противоположност - визия на нулево усилие. Но пък и кой ли гледа него, когато Бианка демонстрира формите си, заедно с пусната си черна коса и блясък в грима.

