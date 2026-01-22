D2 представя своята първа плоча

Двойна лимитирана плоча с колекционерска стойност представя обичаната българска рок група D2. Тя е със заглавие "D2 Live" и събира най-емблематичните и хитови песни на групата за всичките им 25 години на сцена.

В рамките на 25 години D2 създадоха музика, която се превърна в саундтрак на хиляди моменти - концерти, пътувания, приятелства, бунтове, любов. Сега за първи път тази музикална вселена е събрана в две плочи, които проследяват еволюцията на групата, като обхваща от ранните им експерименти, до зрелия, мощен и разпознаваем звук, който продължава да определя българската музикална сцена и днес.

"D2 Live" е специално издание, събрало четвърт век история и звук. По повод 25 години заедно на сцена, D2 направиха юбилеен концерт в Зала 1 на НДК и именно неговия пулс може да се усети и в плочата. "Ледено момиче", "100 години", "Две следи" и "Не мога да спра да те обичам" са само част от заглавията, чиито заряд владее вече няколко поколения.

Впечатлява и високото качество на целия продукт - прецизно мастериран звук, висококачествен печат и стилен арт дизайн, вдъхновен от ключови моменти в кариерата на групата.