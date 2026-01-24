A$AP Rocky се смята за готин баща

A$AP Rocky призна, че да стане баща го е направило по-готин. 37-годишният рапър има 3 деца и смята, че е готин татко. Той и Риана имат син RZA, който се роди през май 2022 г., син Риот Роуз, който се роди през август 2023 г., както и дъщеря Роки, която се роди през септември 2025 г.

Сега изпълнителят разкри, че нито той, нито Риана са прекалено стриктни родители. Питат го кой от двамата е стриктният родител и кой по-отпуснатият.

"Никой от нас не трябва да бъде. Ние сме готини родители. Винаги казвах на себе си: "Ако някога стана баща, аз ще съм най-готиният татко". И аз мисля, че да бъда баща ме направи по-готин", посочва A$AP Rocky в "The New York Times Popcast".

Рапърът е вегетарианец, но се радва, че децата му са месоядни.

