Бела Хадид обра точките по прозрачна рокля в Кан

Показа перфектна фигура

22.05.2026 | 22:40 ч.
Снимка: БГНЕС

Бела Хадид пак успя да привлече всички погледи. 29-годишната моделка присъства на филмовия фестивал в Кан и впечатли всички с избора си на тоалет, както и с перфектната си фигура. От снимки виждаме как звездата позира по ослепителна рокля на червения килим.

Тя е заложила на дълга бяла рокля с бродерии и прозрачни елементи. Надолу тя е с воали.

Освен това, роклята е с дълъг ръкав и много дълбоко деколте. Около коремчето на Бела има черна брошка.

Манекенката е с вдигната коса и си личи, че е в страхотна форма за лятото. Както винаги, тя събра много комплименти за своята секси визия.

