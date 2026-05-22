Бела Хадид обра точките по прозрачна рокля в Кан

Бела Хадид пак успя да привлече всички погледи. 29-годишната моделка присъства на филмовия фестивал в Кан и впечатли всички с избора си на тоалет, както и с перфектната си фигура. От снимки виждаме как звездата позира по ослепителна рокля на червения килим.

Тя е заложила на дълга бяла рокля с бродерии и прозрачни елементи. Надолу тя е с воали.

Освен това, роклята е с дълъг ръкав и много дълбоко деколте. Около коремчето на Бела има черна брошка.

Манекенката е с вдигната коса и си личи, че е в страхотна форма за лятото. Както винаги, тя събра много комплименти за своята секси визия.

