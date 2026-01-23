Историята се повтаря: Дейвид Бекъм имаше 5-годишна вражда с баща си

Горчивият скандал на сър Дейвид Бекъм със сина му Бруклин изглежда повтаря историята.

Медиите в Обединеното кралство припомниха, че съсипаната спортна звезда е преживявал петгодишна вражда със собствения си баща Тед.

В понеделник Бруклин започна остра атака онлайн срещу родителите си сър Дейвид и лейди Бекъм, замесвайки и братята си Ромео и Круз.

Докато 50-годишният Дейвид и 77-годишният Тед днес споделят близки отношения, дуото баща-син някога дори не си говореха.

След като Тед претърпя опасения за здравето си, близки до смъртта, през 2007 г., това накара двамата да се помирят и да се свържат отново – и оттогава са отново близки.

В изявлението си Бруклин направи серия от скандални твърдения, в които обвини родителите си, че са го „контролирали“ и че са се опитвали да разрушат брака му с милиардерската щерка Никола Пелц.

Той също така обвини майка си, че го е унижила на сватбата му, както и че братята му са „изпратени от родителите ни да ме атакуват в социалните мрежи“.

Сега източници твърдят, че Дейвид и Виктория „се надяват“ отношенията със сина им да се подобрят с времето, както се случи с Тед, но в момента това е „тъжно напомняне“ за това колко лоша е била враждата им някога.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg