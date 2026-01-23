IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 1

Историята се повтаря: Дейвид Бекъм имаше 5-годишна вражда с баща си

Днес 50-годишният Дейвид и 77-годишният Тед са в близки отношения

23.01.2026 | 23:30 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Горчивият скандал на сър Дейвид Бекъм със сина му Бруклин изглежда повтаря историята.

Медиите в Обединеното кралство припомниха, че съсипаната спортна звезда е преживявал петгодишна вражда със собствения си баща Тед.

В понеделник Бруклин започна остра атака онлайн срещу родителите си сър Дейвид и лейди Бекъм, замесвайки и братята си Ромео и Круз.

Докато 50-годишният Дейвид и 77-годишният Тед днес споделят близки отношения, дуото баща-син някога дори не си говореха.

След като Тед претърпя опасения за здравето си, близки до смъртта, през 2007 г., това накара двамата да се помирят и да се свържат отново – и оттогава са отново близки.

В изявлението си Бруклин направи серия от скандални твърдения, в които обвини родителите си, че са го „контролирали“ и че са се опитвали да разрушат брака му с милиардерската щерка Никола Пелц.

Той също така обвини майка си, че го е унижила на сватбата му, както и че братята му са „изпратени от родителите ни да ме атакуват в социалните мрежи“.

Сега източници твърдят, че Дейвид и Виктория „се надяват“ отношенията със сина им да се подобрят с времето, както се случи с Тед, но в момента това е „тъжно напомняне“ за това колко лоша е била враждата им някога.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Дейвид Бекъм
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem