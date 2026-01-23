IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Джейкъб Елорди бил обсебен от Марго Роби

Двете австралийски звезди пресъздават големия епичен романс на Емили Бронте

23.01.2026 | 21:12 ч. 3
Снимка: Getty Images

Джейкъб Елорди призна, че е бил напълно обсебен от Марго Роби по време на снимките на „Брулени хълмове“.

В ново интервю 28-годишният австралийски актьор каза, че вярва, че чувството между двамата е било „взаимно“.

Родената в Бризбейн звезда разпалено заяви, че винаги е гледал да бъде на не по-малко от 10 метра от актрисата от „Барби“, докато двамата са снимали филма.

„Имахме взаимна обсесия“, каза той пред американската развлекателна платформа Fandango, докато 35-годишната руса красавица седеше наблизо.

„Мисля, че работата е там, че независимо от сюжета или сценария, ако имате възможност да споделите снимачна площадка с Марго Роби, ще искате да сте на 5 до 10 метра от нея през цялото време.“

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

 

Джейкъб Елорди
