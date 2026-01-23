Джейкъб Елорди бил обсебен от Марго Роби

Джейкъб Елорди призна, че е бил напълно обсебен от Марго Роби по време на снимките на „Брулени хълмове“.
В ново интервю 28-годишният австралийски актьор каза, че вярва, че чувството между двамата е било „взаимно“.
Родената в Бризбейн звезда разпалено заяви, че винаги е гледал да бъде на не по-малко от 10 метра от актрисата от „Барби“, докато двамата са снимали филма.
„Имахме взаимна обсесия“, каза той пред американската развлекателна платформа Fandango, докато 35-годишната руса красавица седеше наблизо.
„Мисля, че работата е там, че независимо от сюжета или сценария, ако имате възможност да споделите снимачна площадка с Марго Роби, ще искате да сте на 5 до 10 метра от нея през цялото време.“
