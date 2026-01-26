Таро картите за новата седмица са Кралят на мечовете и Отшелникът.

Първата таро карта е Кралят на мечовете.

Тя е символ на интелектуална сила и авторитет. Когато тази таро карта се появи в четене на таро, вие сте във властта си, управлявайки от позиция на авторитет и уважение.

Кралят на мечовете показва, че имате бистър ум и можете да възприемате истината, така че от вас зависи да поемете водещата роля, като предоставите обективна гледна точка и вземете решения, основани на безпристрастна преценка. Намирате се в добра позиция да прецените ситуацията си по подходящ начин и да идентифицирате всяко ограничаващо поведение, което ви пречи. Също така умеете да владеете емоциите си.

Таро карта Кралят на мечовете ви насърчава да използвате логиката и интелекта си, за да се ориентирате по пътя напред. Ще трябва да вземате твърди и добре проучени решения, и да бъдете честни в отношенията си с другите.

Често Кралят на мечовете показва, че може да ви се наложи да се допитате до професионалното мнение на адвокат, финансов съветник, данъчен консултант или друго.

Източник: Седмична таро прогноза за 26 януари – 1 февруари