Най-актуалните тенденции в прическите за 2026

През 2026 година тенденциите в прическите се завръщат към естествената красота и деликатната елегантност, а цветовете са все по-топли, дълбоки и блестящи.

Специалистите залагат на меки нюанси, които подчертават индивидуалността и са в пълна хармония с кожата. След динамичната 2025 година, когато ярките и смели цветове, като интензивните червено, наситенокафяво и яркорусо бяха особено актуални, тенденциите за 2026 се фокусират върху естествени, но същевременно впечатляващи нюанси, които комбинират блясък с изискана мекота.

Сред водещите цветове при боядисването на коса през 2026 година са червените, които заемат централно място. Това включва разнообразие от червено в комбинация с кафяво, кехлибарено, медно и черешово, обогатено с дълбоки основи и топли кичури, които придават дълбочина и характер на косата.

Тези нюанси са изключително подходящи за онези дами, които искат да изразят своята индивидуалност, без да губят естествената естетика на косата. Кехлибареното червено и медните тонове се отличават с топли отблясъци и изискана наситеност, а цвят черешова мока придава мистерия и чувственост, съчетавайки интензивност с елегантност.

Русите и кафявите нюанси през 2026 също се трансформират, като шампанското с кафяво и нюанс „чай лате“ се превръщат в символ на изтънченост. Шампанското с кафяво предлага естествен блясък с топли и златисти акценти, които придават движение и лекота на косата, докато „чай лате“ озарява лицето със своята мекота и естествено сияние. Тези нюанси са предпочитани за всички, които търсят съчетание между естественост и модерна елегантност.

Източник: Tialoto.bg