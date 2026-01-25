Род Стюарт бесен на Тръмп: Накарайте го да се извини! ВИДЕО

Рок легендата Род Стюарт, който някога се е считал за приятел на президента Доналд Тръмп, го критикува остро, наричайки го "избягал от военна служба" във видеообръщение в Instagram, съобщава уебсайтът "Variety". Повод за реакцията му са коментарите на Тръмп за смелостта на войниците на НАТО, в които президентът намекна, че европейските съюзници са стояли настрана от фронтовата линия в Афганистан, оставяйки "истинската смелост" на американските войници.

"Загубихме над 400 наши момчета. Помислете за родителите им! И Тръмп ги нарича почти страхливци. Това е непоносимо", заяви Стюарт, изразявайки дълбокото си уважение към въоръжените сили. Той призова британските лидери – министър-председателя Киър Стармър и лидера на Reform UK Найджъл Фарадж – да поискат извинение от Тръмп за обидата към загиналите войници. В края на клипа Стюарт отправи военен салют, а на екрана се появиха надписи като "Никога няма да забравим", "Почитайте ги" и "Позорно".

Изказванията на Тръмп бяха направени по време на интервю в Давос, в което той каза: "Никога не сме имали нужда от тях [НАТО]. Те изпратиха някои войски в Афганистан, но стояха малко настрани, малко извън фронтовата линия." В Афганистан загинаха 457 британски войници, второ място след американските загинали.

Реакцията във Великобритания беше силна и обхвана всички политически лагери. Премиерът Стармър заяви, че изказванията на Тръмп са "обидни и потресаващи" и подчерта смелостта и саможертвата на британските войници. Принц Хари, който е служил в Афганистан, отбеляза, че жертвите на британските войници заслужават да бъдат споменавани с уважение, като подчерта ролята на съюзниците в защитата на общата сигурност. Лидерът на Консервативната партия Кеми Бейднок нарече нападките на Тръмп "пълна глупост", а Найджъл Фарадж призна, че Тръмп е сгрешил в оценката си.

Стюарт вече е критикувал Тръмп за липсата му на подкрепа към съюзниците, като през юни 2024 г. заяви, че президентът „се е отдалечил от Европа, а Америка беше нашият най-силен съюзник“.

Рок звездата не е известен като политически левичар – миналата година той подкрепяше Найджъл Фарадж като възможен лидер в Обединеното кралство и признаваше, че познава семейството му и го харесва лично. Що се отнася до отношенията си с Тръмп, Стюарт заяви, че преди президентския мандат го е посещавал в дома му във Флорида и е ходил на коледните му партита, но след като Тръмп става президент, той "се промени и стана някой, когото не познавах".

В допълнение към реакцията си към Тръмп, Стюарт е критикувал действията на израелския премиер Бенямин Нетаняху срещу Палестина в Газа, наричайки ги "унищожение", и е изразявал подкрепа за Украйна, като развява украинското знаме по време на изпълнения на песента "Rhythm of My Heart".