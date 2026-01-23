Тръмп вбеси Великобритания с изказването си за войските на НАТО

В петък Обединеното кралство заяви, че Доналд Тръмп "греши, като омаловажава" ролята на войските на НАТО в Афганистан. Твърдението на американския президент, че те не са се сражавали на фронтовата линия, предизвика възмущение.

В интервю за Fox News, излъчено в четвъртък, Тръмп изглеждаше без да знае, че 457 британски войници са загинали по време на конфликта в Афганистан след атаките на 11 септември срещу Съединените щати.

"Те ще кажат, че са изпратили някои войски в Афганистан", каза Тръмп пред американското издание, визирайки съюзниците от НАТО. "Те го направиха, но войниците стояха малко по-назад, малко извън фронтовата линия."

Тръмп също повтори предложението си, че НАТО няма да се притече на помощ на Съединените щати, ако бъдат помолени за това.

Но след атаките на 11 септември срещу Световния търговски център, Обединеното кралство и редица други съюзници се присъединиха към САЩ в Афганистан от 2001 г., след като те се позоваха на клаузата за колективна сигурност на НАТО.

Освен британските сили, загинаха и войски от други съюзнически страни на НАТО, включително Канада, Франция, Германия, Италия и Дания, както и други.

"Тяхната жертва и тази на други сили на НАТО беше направена в служба на колективната сигурност и в отговор на нападение срещу нашия съюзник", заяви официалният говорител на премиера Киър Стармър. "Ние сме изключително горди с нашите въоръжени сили и тяхната служба и жертва никога няма да бъдат забравени."

"Изключително обезпокоително"

Министърът на здравеопазването Стивън Кинок заяви, че очаква Стармър да повдигне въпроса пред Тръмп.

"Мисля, че той, сигурен съм, ще повдигне този въпрос пред президента на САЩ. Той е невероятно горд с нашите въоръжени сили и ще го обясни ясно на президента", каза Кинок пред LBC Radio. "Просто не е съвсем в съответствие с казаното от него, защото е факт, че единственият път, когато член 5 е бил задействан, е бил, за да се помогне на Съединените щати след 11 септември."

Министърът на отбраната Джон Хийли заяви, че член 5 на НАТО е бил задействан само веднъж.

"Обединеното кралство и съюзниците от НАТО откликнаха на призива на САЩ. И повече от 450 британски военнослужещи загубиха живота си в Афганистан", отбеляза той. "Загиналите войници бяха герои, които дадоха живота си в служба на нашата нация."

Луси Олдридж, чийто син Уилям почина на 18-годишна възраст в Афганистан, каза пред вестник The Mirror, че забележките на Тръмп са "изключително разстройващи".

Емили Торнбери, председател на парламентарната комисия по външни работи, ги осъди като "много повече от грешка".

"Това е абсолютна обида. Това е обида за 457 семейства, които загубиха някого в Афганистан. Как смее да каже, че не сме били на фронтовата линия?", каза политикът от Лейбъристката партия пред BBC в четвъртък вечерта.

Според официални данни на Обединеното кралство, 405 от 457-те британски жертви, загинали в Афганистан, са били убити при враждебни военни действия.

Съобщава се, че САЩ са загубили повече от 2400 войници.