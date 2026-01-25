Уилям Шекспир е бил чернокожа жена еврейка

Уилям Шекспир е бил "чернокожа еврейка", твърди нова книга.

Истинският драматург е идентифициран като историческата фигура Емилия Басано в "Истинският Шекспир" - книга, написана от Ирен Кослет, която е завършила Лондонското училище по икономика.

Според изследването на Кослет, Басано е била поетеса с връзки с двора на Тюдорите и е написала шекспировия канон от пиеси, използвайки псевдонима "Шекспир".

Но се твърди, че нейното творчество е било откраднато от необразован натрапник - Уилям Шекспир - от Стратфорд на Ейвън.

Авторката на книгата твърди, че идеята за "бял" гений е била предпочитана пред идентичността на Басано като чернокожа жена драматург.

Тя е била любовница на Хенри Кери, 1-ви барон Хънсдън, лорд-камергер на Елизабет I и покровител на "Мъжете на лорд-камергера" - театралната трупа, която Шекспир прави известна.

Някои писатели смятат, че тя може да е вдъхновението за "Мрачната дама", за която Шекспир говори в сонетите си.

Приживе, авторството на Шекспир никога не е било поставяно под въпрос и дори е бил приветстван като гений "за всички времена" от съперника си Бен Джонсън.

Но има предположения, че колегата драматург Кристофър Марлоу може да е сред отговорните за значителния обем творчество на Шекспир.

Произходът на драматурга като скромен човек от Уоруикшир с малко формално образование допълнително е накарал някои да се запитат как се е издигнал до нивото на литературен гений.

Това е разгледано в книгата на Кослет, където тя пише:

"Историците не са успели да обяснят как човекът от Стратфорд, полуграмотен лихвар, е успял да постигне такова ниво на ерудиция."

За разлика от Шекспир, Кослет твърди, че Басано е придобила необходимата експертиза от своята "разнообразна идентичност" като еврейка и маврка - човек от северноафрикански произход, който също е имал семейни връзки с Венеция.

Авторката също така заявява, че "англоезичният свят има майка с мултикултурна идентичност" и че Басано е била "майката на цивилизация".

Макар че книгата на Кослет признава, че Басано е изобразена като светлокожа жена в портретите, тя твърди, че кожата ѝ може да е била умишлено изсветлена в съответствие със стандартите за красота. Историкът каза пред The ​​Telegraph:

"Ако Шекспир е бил цветнокож жена, това би привлякло вниманието към проблемите на мира и справедливостта в обществото. Ами ако жените са имали ключова роля и цивилизаторско въздействие в историята, но са били заглушавани, омаловажавани и заличени от доминиращия наратив?"

Това не е първият път, когато автор твърди, че Шекспир е жена

Американската авторка Джоди Пиколт също твърди, че Басано, първата жена в Англия, публикувала книга с оригинална поезия, е истинският бард.

В книгата си "Под друго име", публикувана през 2024 г., Пиколт твърди, че Шекспир "е продал името си на хора, които са искали да се скрият като писатели".

Сред учените е общото мнение, че Шекспир е роден в Стратфорд през 1564 г. в семейството на производител на ръкавици.

Той е учил в местната гимназия и на 18-годишна възраст се жени за 26-годишната Ан Хатауей.

Шекспир, който е споменат на лондонската театрална сцена от 1592 г., умира през 1616 г. - почти 30 години преди смъртта на Басано.