IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 132

Кендъл Дженър се показа гола в спалнята

Пак предизвика фурор

27.01.2026 | 22:46 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Кендъл Дженър отново подпали страстите в социалните мрежи. 30-годишната моделка публикува провокативна серия кадри в профила си в социалната мрежа Instagram в неделя. И определено не остави феновете равнодушни.

Първо виждаме как звездата е седнала на легло. Тя е по бежов потник и бежови прашки, като очарова с фигурата си.

На втората снимка Кендъл позира съвсем гола на леглото, като само е прикрила гърдите си с чаршаф.

Четвъртата снимка предизвика истински фурор. Там се вижда как Дженър сваля прашките си.

А после манекенката позира гола на кресло.

"Неделя", написала е тя.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Кендъл Дженър тяло бельо гола спалня
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem