Кендъл Дженър се показа гола в спалнята

Кендъл Дженър отново подпали страстите в социалните мрежи. 30-годишната моделка публикува провокативна серия кадри в профила си в социалната мрежа Instagram в неделя. И определено не остави феновете равнодушни.

Първо виждаме как звездата е седнала на легло. Тя е по бежов потник и бежови прашки, като очарова с фигурата си.

На втората снимка Кендъл позира съвсем гола на леглото, като само е прикрила гърдите си с чаршаф.

Четвъртата снимка предизвика истински фурор. Там се вижда как Дженър сваля прашките си.

А после манекенката позира гола на кресло.

"Неделя", написала е тя.

