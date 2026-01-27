Кендъл Дженър се показа гола в спалнята

Кендъл Дженър отново подпали страстите в социалните мрежи. 30-годишната моделка публикува провокативна серия кадри в профила си в социалната мрежа Instagram в неделя. И определено не остави феновете равнодушни.
Първо виждаме как звездата е седнала на легло. Тя е по бежов потник и бежови прашки, като очарова с фигурата си.
На втората снимка Кендъл позира съвсем гола на леглото, като само е прикрила гърдите си с чаршаф.
Четвъртата снимка предизвика истински фурор. Там се вижда как Дженър сваля прашките си.
А после манекенката позира гола на кресло.
"Неделя", написала е тя.
