7 неща, които задължително да изхвърлите от зимния си гардероб

Ако всеки път, когато отваряте гардероба, се притеснявате, че нещо може да ви падне на главата, може би имате проблем с безпорядъка. Ако предпочитате да си купите нов чадър, когато вали, вместо да се опитвате да намерите този в дъното на гардероба си, определено е време за разчистване. Какво трябва да изхвърлите от гардероба си сега?

Стари палта и шалове

Молци ли са съсипали някои от зимните ви аксесоари? Ако е така, изхвърлете ги. Децата са израснали дъждобраните си? Дарете ги. Няма причина да държите дрехи, които вече не можете да носите. Важно правило: ако не сте носили нещо повече от година, изхвърлете го.

Телени закачалки

Склонни сме да ги събираме от химическото чистене, но те не са подходящи за постоянно окачване на дрехи, тъй като са крехки и също така имат способността да ръждясват. Изхвърлете ги и инвестирайте в подходящи закачалки – те ще направят гардероба да изглежда „по-стегнат“ и ще бъдат по-добри за окачване на неща.

Счупени чадъри

Няма да се преструваме, че чадърите не са важни за нас – може би и вие имате цяла дузина от тях (ако ви потрябват)! Просто се уверете, че всички работят. Последното нещо, което искате да направите, е да вземете счупен чадър и да не го осъзнаете, докато не попаднете в средата на проливен дъжд.

