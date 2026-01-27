200 нощи магия: Пътешествие към сиянието в Лапландия

Навярно няма човек, който да не е чувал за полярното сияние - това поразително красиво природно явление, което осветява нощното небе в северните територии с красиви, ярки цветове. Феноменът в най-голямата си прелест може да бъде наблюдаван в Лапландия над Арктическия кръг.

Любопитен факт е, че сиянието не е еднакво във всяка страна, а оживява в най-различни форми и цветове. Във финландска Лапландия то е изключително интензивно, с магични зелени светлини, които на места проблясват в бяло и пурпурно. Отдавна местните са забелязали, че тук сиянието се движи като опашката на полярна лисица през снежна преспа, откъдето идва и финландското му име „revontulet“ - „лисичи огньове“.

На всеки 11 години северното сияние надминава себе си и устройва неповторимо светлинно шоу в небето, а 2026-а година ще бъде перфектното време за наблюдение. Тази зима ярко сияние ще озари небето над Лапландия, а следващият шанс за подобно преживяване ще бъде чак през 2037 г. Двама печеливши ще се озоват на вълнуващо пътешествие до Лапландия, за да видят един от най-зрелищните и вдъхновяващи природни феномени.

Класическото название на сиянието е Аврора Бореалис - „зора на севера“. Аврора е римската богиня на зората, а Борей – гръцкият бог на северния вятър. Хората векове наред наблюдавали омагьосани завладяващия небосклон и така се зародили всевъзможни митове и легенди, кои от кои по-интересни. Някои свързвали човека с природата, други - с предците ни, а трети - с шаманските сили.

Някога древните оприличавали светлините на гиганти с пламтящи мечове, или на армии, сражаващи се в небето. По-късно започнали да четат по тях съдбата на народите и падението на кралствата. Саамите, коренните жители на Лапландия, толкова почитали аврората, че пазели пълна тишина в нейно присъствие, а жените дори покривали косите си. Съществува и съвременен мит, свързан с плодородието – ако човешко дете бъде заченато под сиянието, то ще бъде благословено с ангелска красота, остър ум и вечен късмет.

Трябва да знаете, че осветлението и сградите в градовете пречат на наблюдението на аврората, затова е най-добре тя да се съзерцава от някой безлюден район сред природата. Във вълшебната Лапландия северното сияние се вижда цели 200 нощи годишно, като мрачните месеци от декември до март са най-подходящи за целта. Съвсем скоро двама късметлии ще могат да видят този уникален природен феномен - Палмите ще изпратят двама щастливци на екскурзия до Лапландия, за да се насладят на омайващата магия на сиянието.