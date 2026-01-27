Азис се венча в САЩ, но дали пък "мъжа-мечта" не е ИИ?

След като се появи новината, че Азис вече се е омъжил, фолк певецът побърза да покаже и новия си мъж. На кадър, публикуван в Instagram, звездата позира с партньора си,който е облечен в лекарска престилка,

Двамата са застанали пред спешното отделение на болница, а липсата на обяснение от страна на певеца моментално разпали любопитството на феновете му.

Под снимката се появиха единствено хаштаговете "Азис", "Флорида" и "САЩ", което веднага насочи последователите към извода, че мъжът до него може да е новата му половинка.

Фолк звездата вече разкри, че партньорът му е сърдечен хирург, а съвпадението с болничната обстановка допълнително подсили догадките.

В коментарите под кадъра заваляха честитки и послания за щастие и дълга връзка. Мнозина приеха снимката като първия публичен знак за новия етап в личния живот на Азис, след като той обяви, че е сключил еднополов брак зад Океана.

Мнозина обаче се усъмниха дали Азис не си прави поредната шега.

Дори се появиха коментари, че кадърът е създаден с изкуствени интелект.

Мъжът на снимката доста прилича на самия Азис, а Краля на попфолка и преди е показвал, че е склонен да завърта интриги около личния си живот, някои от които и до днес не са потвърдени.