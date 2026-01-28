Най-елегантните звездни визии на ревюто на Schiaparelli в Париж

Лорън Санчес Безос без съмнение бе една от най-елегантните дами на шоуто на Schiaparelli в Париж. Нейната изключително стилна и минималистична визия във фатално червено привлече вниманието на фотографи, журналисти и ценители на висшата мода.

Ревюто на колекция пролет/лято 2026 г., част от Седмицата на модата във френската столица, събра едни от най-влиятелните представители на модата, киното и шоубизнеса.

На 26 януари емблематичният Petit Palais в Париж, преобразен като пещера, показа най-новите модели, дело на креативния директор Даниел Роузбери.

Колекцията е вдъхновена от пътуването му в Рим миналата есен и по-специално, от очарованието от Сикстинската капела.

Сред акцентите в моделите са елементи като пера, шипове, 3D апликации и рога, съчетани с нежността на материи като тюл и прозрачна дантела.

На този фон костюмът на г-жа Безос е истинска съвременна класика – тясна миди пола малко под коляното, прилепнало сако тип къс блейзър и тънки токчета – всичко в огненочервено. Косата беше свободно пусната, гримът минималистичен, а акцентът във визията бе малък клъч, всичко на Schiaparelli.

Моделът на чантата не е случаен – това е емблематичната Face Bag – микродизайн от бяла крокодилска кожа и златни акценти, който имитира лице. Лорън Санчес Безос добави зашеметяващи златни обеци, които да отиват на елементите на чантата бижу.

Бившата журналистка се появи заедно със съпруга си, основателят на Amazon, Джеф Безос. Както винаги, изключително стилен, той заложи на тъмен елегантен костюм и авиаторски слънчеви очила.

На влизане в Petit Palais, Лорън се усмихна широко на фотографите, излъчвайки присъщите за нея стил, увереност и класа.

