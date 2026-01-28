Ексгадже на Бруклин Бекъм разкри каква е Виктория Бекъм наистина

Драмата около семейство Бекъм продължава, а този път е замесена бивша приятелка на най-големия син на Виктория и Дейвид

След като Бруклин Бекъм реши да сподели своята гледна точка чрез социалните мрежи, разкритията за отношенията в звездното семейство продължават.

В story-та в своя Instagram, Бруклин призна, че години наред е търпял желанието на родителите си всички те да поддържат публичен имидж на перфектното семейство. Заповеди, правила и психическо насилие са неща, които младият Бекъм не иска да търпи повече.

Според него, кулминацията във влошените отношения с родителите му, е когато майка му, Виктория Бекъм, буквално „краде“ първия танц на сватбата му с Никола Пелц.

„Майка ми танцуваше неподходящо с мен“, са част от думите на Бруклин.

Броени дни след разкритията, стана ясно, че Виктория не е лоша свекърва само за снаха си Никола Пелц.

Една от бившите приятелки на Бруклин си спомни какво е било отношението на дизайнерката към нея.

Талия Сторм, която излиза с най-големия син на Бекъм в тийнейджърските му години, проговори откровено за преживяванията си с най-известното футболно семейство във Великобритания – и за отношенията си с Виктория Бекъм.

В момент, в който Бруклин публично зае позиция срещу собственото си семейство и защити съпругата си Никола Пелц, думите на Талия хвърлят нова светлина върху напрежението, което, според нея, съществува от години зад лъскавата фасада на фамилията.

„Бяхме просто деца, влюбени един в друг“, сподели Сторм, цитирана от The Mirror.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg