Историята зад най-великия финален кадър в историята на киното

95 години след премиерата си нямата комедия на Чарли Чаплин "Светлините на града" ("City Lights") продължава да бъде сочена като един от най-великите филми, правени някога - и финалните ѝ минути са ключови за тази легенда.

Когато през 1966 г. списание Life пита Чарли Чаплин кой негов филм му е любим, той дава честта на "Светлините на града", а после омаловажава постижението си с думите: "Мисля, че е стабилен, добре направен."

От премиерата в Los Angeles Theatre на 30 януари 1931 г. насам киномани и режисьори сипят далеч по-възторжени похвали за тази нямa романтична комедия, в която Скитникът, изигран от Чаплин, се влюбва в сляпа продавачка на цветя (Вирджиния Черил), която го взема за милионер.

Когато Британският филмов институт (BFI) публикува през 1952 г. първия си прочут списък с най-великите филми на всички времена, "Светлините на града" се нарежда на общо второ място - редом до "Треска за злато" ("The Gold Rush") (1925 г.) на Чаплин. Стенли Кубрик, Орсън Уелс и Андрей Тарковски го посочват като един от любимите си филми, а сценаристът на "Нощта на ловеца" ("The Night of the Hunter") Джеймс Ейджи пише, че той съдържа "най-великата актьорска игра и най-великия момент в киното".

Именно този момент идва точно в края на "Светлините на града". Накрая Скитникът отново се среща с момичето с цветята, което вече вижда, и я гледа с любов, докато картината избледнява в черно. Това е кадър с толкова чиста емоция и проста, болезнено красива нежност, че често е обявяван за най-великия финал в историята на киното. През 95-те години след излизането на "Светлините на града" безброй филми се опитват да повторят неговата деликатност и силата на изпълненията му.

"Беше толкова чисто"

Години творческа работа и страдание стоят зад последната сцена - и тя действа, защото последното действие на "Светлините на града" я подготвя съвършено.

След като Скитникът научава, че момичето ще бъде изгонено от жилището си, той започва работа като уличен метач, а после и като боксьор. Накрая успява да вземе пари от пиян милионер, който го забравя, щом изтрезнее - и обвинява Скитника, че го е ограбил. Малко преди да бъде арестуван, Скитникът дава парите на момичето. Така тя успява да си плати наема и да отиде на лекар, който може да излекува слепотата ѝ. Месеци по-късно, когато Скитникът излиза от затвора, разбира, че тя вече вижда и има собствен, много успешен магазин за цветя. Окаян, в дрипи, той се появява отвън. Когато тя най-после го разпознава, по лицето ѝ проблясва дълбока обич. Той ѝ отвръща с усмивка - и филмът свършва.

Чарлс Марланд - автор на книгата от поредицата BFI Classics, посветена на "Светлините на града" - смята, че финалната сцена е най-точният пример за режисьорската гениалност на Чаплин.

"Той знаеше как да кадрира, така че да усили емоционалния ефект. Камерата се стяга от среден план към близък план. А после е и музиката - сложна, емоционална, и провокира интелектуална реакция", казва Марланд пред BBC и напомня, че Чаплин веднъж е казал, че използва далечни планове за комедия, а близки - за трагедия и драма.

Но всичко това би било нищо без играта на Чаплин и Вирджиния Черил, която - почти невероятно - дебютира в киното именно с "Светлините на града". След няколко дубъла на последния им обмен Чаплин усеща, че прекаляват - че започват да "играят" твърде много, да натискат емоцията. И решава Скитникът просто да я гледа по-интензивно.

Според Марланд, Чаплин описва снимането на сцената като "красиво усещане да не играеш": "Да стоя извън себе си. Ключът беше да съм леко смутен, радостен, че я виждам отново, и извинителен, без да ставам сантиментален. Скитникът наблюдава и се чуди какво мисли тя. Беше толкова чисто."

Години след премиерата Черил разказва на Джефри Ванс, автор на "Чаплин: геният на киното" ("Chaplin: Genius of the Cinema") - че Чарли по принцип имал суха кожа, но тя усетила как дланта му става влажна, когато се приближавали към точния тон на сцената.

"Тя е знаела, че в него се случва нещо необичайно. Че му дава онова, което търси, и че той реагира различно. Реагира като персонажа", казва Ванс пред ВВС.

И предвид всичко това, което прочетохте до момента... ще повярвате ли, че Чарли Чаплин и Вирджиния Черил искрено и неподправено са се мразели? Да, правилно прочетохте.

20-годишната Вирджиния все още не е била актриса, когато се е присъединила към ветерана в кинота, а неопитността никога не е била предимство за перфекциониста Чаплин - той иска актьорите точно да следват инструкциите му и води Черил с указанието да гледа в него с празен поглед и без никакъв знак, че има някой насреща. Сътрудничеството им е трудно. Вирджиния Черил е първата актриса, с която Чаплин не установява никаква близост и взаимна симпатия.

40 години по-късно тя признава: "Чаплин не ме харесваше и аз никога не го харесах".

Той пък я определя като "непосветена на работата и аматьор".

Дори е склонен да я замени с Джорджия Хейл от "Треска за злато", но накрая въпреки вътрешните им конфликти Чаплин получава от Черил ролята, която очаква.

Романтика ли е това, или нещо по-болезнено

Една жизнено важна причина "Светлините на града" да продължава да резонира през десетилетията е решението на Чаплин да прекъсне сцената, преди да получим окончателен, заключен финал.

Романтиците ще настояват, че момичето приема Скитника въпреки дрипите и липсата на пари, заради това, което е направил за нея. Но има и други, които смятат, че няма никакъв шанс тя да тръгне с него към щастливия залез.

"Изобщо не мисля, че е романтично. Виждаме суетата ѝ, когато зрението ѝ се връща. Гледа се в огледалото. Подрежда си косата. Разочарована е, че богатият мъж не е той. Когато за пръв път вижда Скитника, тя се киска и му дава пари от съжаление."

И именно защото Чаплин играе финалните секунди на толкова пластове - от радост през страх и срам до внезапно оживление - той оставя на зрителя да реши какво следва.

Най-великият последен кадър в киното - и защо толкова филми му дължат нещо?

Разбира се, има много конкуренти за титлата "най-велик финален кадър" в историята на киното: Статуята на свободата в "Планетата на маймуните" ("Planet of the Apes"), бавното осъзнаване във "Абсолвентът" ("The Graduate"), замръзналият финал на "Бъч Касиди и Сънданс Кид" ("Butch Cassidy and the Sundance Kid"), затварящата се врата в "Кръстникът" ("The Godfather") и Норма Дезмънд, която иска близкия си план в "Булевардът на залеза" ("Sunset Boulevard"). Но нито един от тези финали не е повтарян толкова често, колкото последният миг на "Светлините на града".

Филми, толкова различни като "400-те удара" ("The 400 Blows"), "Това е Англия" ("This Is England"), "Не казвай сбогом" ("Gone Girl") и "Лунна светлина" ("Moonlight"), дължат на Чаплин жеста да завършиш с герой, който гледа директно в камерата. Някои са още по-явни в поклоните си. "Манхатън" ("Manhattan") на Уди Алън завършва с героя му, който се усмихва горчиво на младата си приятелка Трейси, след като тя потвърждава, че заминава за Лондон за шест месеца. Година по-късно, във "Дългият Разпети петък" ("The Long Good Friday"), режисьорът Джон Макензи се фиксира върху лицето на гангстера на Боб Хоскинс, докато през секунди през него минават различни емоции - в момента, в който осъзнава, че е попаднал в ръцете на убийци от ИРА и ще бъде убит.

Дори финалът на "Таласъми ООД" ("Monsters, Inc.") на Pixar намига към "Светлините на града". Вместо да ни показва срещата на Съли и Бу - след като изглежда, че са разделени завинаги, когато порталът към детската ѝ стая е унищожен - виждаме как той отваря вратата, оглежда се, чува как Бу казва "Кити!" и се усмихва.

Често именно краткостта прави такива моменти още по-силни. Но зад тях стоят часове творчество, умение и талант - и хиляди, понякога милиони долари, за да бъдат изобщо заснети. При "Светлините на града" това важи с пълна сила.

Труд от любов: защо "Светлините на града" е риск, който Чаплин печели?

Когато камерите тръгват на 27 декември 1928 г., Чарли Чаплин е най-известният човек на света. Той е извървял пътя от лондонска мизерия до мултимилионер с пълен творчески контрол над филмите си. Толкова пълен, че въпреки че "Джаз певецът" ("The Jazz Singer") е излязъл 14 месеца по-рано като първия "говорещ" филм и Холивуд вече не се интересува от нямото кино, Чаплин настоява "Светлините на града" да няма нито един ред диалог.

"Той беше категоричен, че Скитникът е същество на нямото кино. Но знаеше и че трябва да направи перфектен филм. Смяташе, че само така публиката ще приеме ням филм", казва Ванс.

Чаплин е толкова обсебен от идеята да изпипа "Светлините на града" до съвършенство, че прекарва година в предпроизводство, а снимките продължават чак до септември 1930 година.

Първата среща между Скитника и продавачката на цветя - сцената, в която тя го бърка с милионер - измъчва Чарли дотолкова, че и до днес държи рекорда на Гинес за най-много повторения на една сцена. Той я снима 342 пъти. Но усилието си заслужава: "Светлините на града" печели три пъти бюджета (1,5 млн. долара) си в боксофиса, получава възторжени рецензии, а репутацията му с времето само расте.

Защо този кадър още не е победен?

Десетилетия по-късно - въпреки острия сатиричен заряд на "Модерни времена" ("Modern Times"), въодушевяващия финал на "Великият диктатор" ("The Great Dictator") и емблематичните комедийни сцени в "Треска за злато" - именно "Светлините на града" се оказва най-устойчивият и най-обичаният филм на Чаплин.

"Като романите на Дикенс и пиесите на Шекспир, филмите на Чарли Чаплин влизат и излизат от мода. Но красотата на "Светлините на града" е в простотата му. А Чаплин знаеше, че простотата е ужасно трудна за постигане", казва Ванс, цитиран от ВВС.

Силата и поезията на "Светлините на града" най-добре се събират в последния му образ - надежден Скитник, който се усмихва и мечтае за по-светло бъдеще. И почти 100 години и десетки хиляди "говорещи" филми по-късно, никой друг финал още не е стигнал толкова близо до него.

"Ето затова Чаплин е гений. Затова е в собствена категория", казва Ванс.