Уна Чаплин е обмисляла смяна на името, за да не я асоциират с дядо ѝ

Както вече ни е известно, Уна Чаплин е актрисата зад злодея Варанг във филма "Аватар: Огън и пепел" ("Avatar: Fire and Ash"). Всеизвестен факт е, че е и внучка на филмовата икона Чарли Чаплин. Уна, чиито роли включват още "Игра на тронове" ("Game of Thrones"), разказа наскоро пред The Times of London, че е обмисляла да смени името си, след като завършва Кралската академия за драматично изкуство и започва пътя си към професионална актьорска кариера на пълен работен ден.

"Беше си цял процес да се почувствам достойна, защото знам, че за мен са се отваряли врати, които вероятно нямаше да се отворят, ако не бях свързана с този брилянтен човек. Определено е трудно да не се чувстваш недостойна за мястото, на което си", казва Уна.

В крайна сметка тя решава да не променя името си: "Промених нагласата си от вина към благодарност. Старая се да работя много усилено и знам, че каквото и да направя, никога няма да се сравнява с това, което е направил дядо ми. Въпреки това, ако единствената ми цел в този свят е хората да кажат: "О, това е внучката на Чарли Чаплин", да го потърсят в Google и да изгледат негов филм, аз съм щастлива, защото той е такъв гений."

Майката на Уна - Джералдин Чаплин - е дъщеря на Чарли Чаплин и също има сериозна актьорска кариера зад гърба си, припомня Variety. Макар "Аватар: Огън и пепел" да е първият голям холивудски блокбъстър на Уна, тя работи професионално като актриса още от 2007 г. Сред проектите ѝ са още "Табу" ("Taboo"), "Аленото поле" ("The Crimson Field") и "Черното огледало" ("Black Mirror").

Пред The Times of London актрисата споделя, че според нея Чарли Чаплин "със сигурност би бил "за" филмите "Аватар", добавяйки: "Имам чувството, че Джеймс Камерън е може би едно от най-близките неща до Чаплин, които имаме днес, въпреки че са много различни. Те знаят за какво говорят, затова хората ги слушат."

Самият Камерън разказа пред IndieWire по време на последната си прес обиколка за "Аватар", че първоначално е обмислял жени, чиито имена веднага ще разпознаем – утвърдени звезди, с които много е искал да работи - когато е избирал дама за ролята на Варанг.

"Беше трудно решение да се откажа от лица и имена, които вече познавах, но Уна ме изненада с усещането си за персонажа, с начина си на движение и с пълната си безстрашност. И беше изключително подготвена - знаеше сцената наизуст, а тя беше седем или осем страници", добавя той за избора си.

"Аватар: Огън и пепел" вече се излъчва по кината в цялата страна.