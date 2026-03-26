В Маастрихт откриха гроба на д'Артанян

Специалисти извършват ДНК експертиза на скелета

26.03.2026 | 10:40 ч.
Снимка БГНЕС

В църква в нидерландския град Маастрихт е открит скелет, за който има сериозни основания да се твърди, че е на д'Артанян – френският гвардеец, вдъхновил романа „Тримата мускетари“ от Александър Дюма.

Останките са намерени в основите на съвременна църква, чиито корени датират поне от XIII  век. Те са открити по време на ремонт, свързан с частично срутване на пода през февруари.

Гасконският благородник Шарл Ожие дьо Бац дьо Кастелмор, известен като д'Артанян, е прекарал живота си в служба на френската корона. Той е служил на кралете Луи XIII и Луи XIV. Легендарният френски офицер вдъхновява Дюма за героя му, а многобройни филмови адаптации са посветени на приключенията на приятелите д'Артанян, Арамис, Портос и Атос, обезсмъртени от автора както в "Тримата мускетари", така и в продълженията на романа, простиращи се в 3 десетилетия.

Д'Артанян е бил убит по време на обсадата на Маастрихт през 1673 г. 

Френска монета е била намерена до скелета в Маастрихт, според дякон Джос Валке, който е присъствал по време на първоначалните разкопки. "Местоположението на гроба показва, че това е била важна личност - скелетът е намерен там, където някога е бил олтарът. По онова време под олтар са били погребвани само членове на кралското семейство или други важни личности“, казва той.

Скелетът е преместен от църквата и сега се намира в археологически институт в Девентер, Източна Германия. В момента се извършва ДНК експертиза, която ще отговори на въпроса дали това е д'Артанян.

