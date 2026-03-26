Да помогнем на актрисата Сашка Братанова за достоен живот, пенсията ѝ - мизерна

Актрисата Сашка Братанова, позната на поколения зрители с ролите си в "Момчето си отива" и "Най-добрият човек, когото познавам", се обърна към хората с молба за помощ чрез публикация във Facebook.

"Мили хора, с които сме заедно на моята страница. Обръщам се към вас със следната молба. Дълго мислих дали имам право, но нямам друг вариант. Слагам тук банкова сметка, на която, който иска и смята, че заслужавам, може да ме подкрепи. Да не обяснявам подробно, защото е грозно."

Всеки, който иска да помогне, може да го направи на следната банкова сметка:

BG32STSA93001521042061, Александра Николай Братанова. В социалната мрежа тя благодари поименно на хората, които вече са я подкрепили.

Причината за призива е тежкото ѝ финансово положение. 75-годишната актриса живее единствено с мизерна пенсия, а недостигът на средства за сметки и ежедневни разходи я е принудил да потърси помощ публично.

По думите на нейни колеги през зимата ѝ се е налагало да стои на студено, защото не е имала възможност да плаща парното, а заради натрупани сметки за ток е съществувал риск да остане и без електричество.

"Още щом разбрах за това, директно написах името ѝ в списъка с предложения за пожизнена пенсия", каза Христо Мутафчиев, председател на Съюза на артистите. Но процедурата е много тежка. Хората, които само аз предлагам за такъв вид държавна награда, в момента са 30 човека. Всички те са актьори, колеги. Оттук нататък министерството трябва да свика комисия, която да разгледа всички имена, дадени като предложения. Такива правят от всички творчески съюзи все пак. Комисията решава кой да остане в краткия списък на одобрените за такава държавна награда, а после те отиват към парламентарната комисия по култура и медии, каквато в момента няма, защото няма работещ парламент. Комисията по култура взема решение и изпраща за гласуване имената към Министерския съвет, той гласува и чак тогава ги одобряват - през Народното събрание. Но на този етап не мога да кажа колко време ще продължи процедурата." Мутафчиев е категоричен, че всичко, което зависи от Съюза на артистите, ще бъде направено.

Братанова вече не излиза на сцена. В началото на октомври тя игра за последно в моноспектакъла "Болки на душата" по Ингмар Бергман - копродукция на Столичния куклен театър и театър "Възраждане".

През годините актрисата е преживяла няколко тежки финансови удара. Преди пет години се е наложило да продаде жилището си, за да осигури средства за живот. Оттогава е на минимална пенсия и продължава трудно да се справя с разходите си.