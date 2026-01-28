Какви са видовете климатици?

Съществуват пет основни вида климатици – канален, подов, касетъчен, мобилен и стенен. Разликите между тях се определят според начина на монтаж, необходимата мощност, обработваната площ, нивото на шум, възможностите за отопление и охлаждане, както и поддръжката.
По-долу ще разгледаме всеки тип подробно, така че изборът ви да бъде добре информиран и практически приложим.
Канален климатик
Каналните климатици са решение за постигане на „скрит“ климатичен комфорт. Те са подходящи за жилища и офиси, в които дизайнът изисква дискретно позициониране на системата.
Монтажът и работата им позволяват равномерно разпределение на въздуха в няколко помещения чрез въздуховоди. Ето ключовите характеристики:
1. Скрито вътрешно тяло и въздуховоди
Позволява климатизация на целия апартамент или няколко стаи, като се виждат само вентилационните решетки.
2. Високи изисквания при монтаж
Монтажът е по-сложен – необходим е достъп за въздуховоди и често окачен таван.
3. Поддръжка и профилактика
Включва почистване на филтри, решетки и периодичен оглед на каналната мрежа. Нужда от осигуряване на ревизионен отвор в случай на инсталация в окачен таван.
Каналните климатици са най-подходящи за цялостна, незабележима климатизация, но изискват по-висок бюджет и професионален монтаж.
Стенен климатик
Стенните климатици са най-разпространените в жилищните имоти. Състоят се от вътрешно и външно тяло и предлагат отлична комбинация от ефективност, цена и удобство.
Основни характеристики:
1. Монтаж на стената
Изисква минимална намеса в помещението и може да бъде поставен почти навсякъде.
2. Висока енергийна ефективност
Съвременните сплит системи предлагат инверторни компресори, които регулират мощността според нуждата.
3. Поддръжка
Включва почистване на филтрите, профилактика и периодични проверки на хладилния агент.
Най-подходящо решение са за жилища, тъй като предлагат оптимален баланс между ефективност, цена и комфорт.
Подов климатик
Подовите климатици са подходящи за помещения, в които стенният монтаж не е възможен или е силно ограничен. Този тип устройство функционира ефективно при ниско разположение в помещението и позволява бързо затопляне в режим „отопление“, тъй като топлият въздух се издига естествено нагоре. Създава приятно усещане за топъл под.
Ето основните особености:
- монтаж ниско на стената или на пода – подходящ за пространства със скосени тавани, витрини или други архитектурни пречки;
- лесен достъп за обслужване – почистването на филтрите и проверките са по-удобни, тъй като телата са достъпни без допълнителна стълба;
- ограничение в естетиката – заемат видимо място и често напомнят на радиатор.
Практичен избор за ограничени пространства – лесен монтаж, но видимостта на корпуса може да не е желателна от някои потребители.
Касетъчен климатик
Касетъчните модели са стандарт в търговски помещения, офиси и по-големи пространства с окачени тавани. Устройството се монтира в самия таван, като отвън се вижда само декоративната решетка. Въздухът се разпределя в една, две или четири посоки в зависимост от избрания модел, което осигурява равномерна температура.
Основни предимства:
- дискретност и равномерно разпределение – касетъчните климатици са почти невидими, а четирипосочният въздушен поток покрива големи пространства;
- изисквания към тавана – необходими са минимум 25–30 см пространство над окачения таван;
- поддръжка – необходим е достъп до тавана за филтрите и кондензната помпа.
Най-доброто решение за големи помещения с окачен таван, но монтажът е по-сложен.
Мобилен климатик
Мобилните климатици са компактно решение, което не изисква постоянен монтаж. Те са особено подходящи за наематели, малки помещения или временно охлаждане.
Ето какво ги отличава:
- без сложна инсталация – изисква се единствено маркуч за отвеждане на топлия въздух през прозорец;
- по-ниска ефективност – мобилните модели са по-шумни и с по-нисък коефициент на ефективност в сравнение с фиксираните системи;
- гъвкавост – лесно могат да бъдат преместени в друго помещение.
Мобилният климатик е гъвкава, но компромисна опция – по-висок шум и по-ниска мощност.
Всеки от тези видове климатици може да бъде разгледан подробно в каталога на сайта https://termos.bg/product-category/klimatici/kanalni-klimatici/.
Изборът на климатик трябва да отчита размера и разпределението на помещението, нуждите от отопление и охлаждане, възможностите за монтаж, предпочитаното ниво на шум и естетика, както и наличния бюджет за покупка и поддръжка. Когато тези фактори са балансирани правилно, системата осигурява целогодишен комфорт и дълъг експлоатационен живот.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.