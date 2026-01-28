Какви са видовете климатици?

Съществуват пет основни вида климатици – канален, подов, касетъчен, мобилен и стенен. Разликите между тях се определят според начина на монтаж, необходимата мощност, обработваната площ, нивото на шум, възможностите за отопление и охлаждане, както и поддръжката.

По-долу ще разгледаме всеки тип подробно, така че изборът ви да бъде добре информиран и практически приложим.

Канален климатик

Каналните климатици са решение за постигане на „скрит“ климатичен комфорт. Те са подходящи за жилища и офиси, в които дизайнът изисква дискретно позициониране на системата.

Монтажът и работата им позволяват равномерно разпределение на въздуха в няколко помещения чрез въздуховоди. Ето ключовите характеристики:

1. Скрито вътрешно тяло и въздуховоди

Позволява климатизация на целия апартамент или няколко стаи, като се виждат само вентилационните решетки.

2. Високи изисквания при монтаж

Монтажът е по-сложен – необходим е достъп за въздуховоди и често окачен таван.

3. Поддръжка и профилактика

Включва почистване на филтри, решетки и периодичен оглед на каналната мрежа. Нужда от осигуряване на ревизионен отвор в случай на инсталация в окачен таван.

Каналните климатици са най-подходящи за цялостна, незабележима климатизация, но изискват по-висок бюджет и професионален монтаж.

Стенен климатик

Стенните климатици са най-разпространените в жилищните имоти. Състоят се от вътрешно и външно тяло и предлагат отлична комбинация от ефективност, цена и удобство.

Основни характеристики:

1. Монтаж на стената

Изисква минимална намеса в помещението и може да бъде поставен почти навсякъде.

2. Висока енергийна ефективност

Съвременните сплит системи предлагат инверторни компресори, които регулират мощността според нуждата.

3. Поддръжка

Включва почистване на филтрите, профилактика и периодични проверки на хладилния агент.

Най-подходящо решение са за жилища, тъй като предлагат оптимален баланс между ефективност, цена и комфорт.

Подов климатик

Подовите климатици са подходящи за помещения, в които стенният монтаж не е възможен или е силно ограничен. Този тип устройство функционира ефективно при ниско разположение в помещението и позволява бързо затопляне в режим „отопление“, тъй като топлият въздух се издига естествено нагоре. Създава приятно усещане за топъл под.

Ето основните особености:

монтаж ниско на стената или на пода – подходящ за пространства със скосени тавани, витрини или други архитектурни пречки;

лесен достъп за обслужване – почистването на филтрите и проверките са по-удобни, тъй като телата са достъпни без допълнителна стълба;

ограничение в естетиката – заемат видимо място и често напомнят на радиатор.

Практичен избор за ограничени пространства – лесен монтаж, но видимостта на корпуса може да не е желателна от някои потребители.

Касетъчен климатик

Касетъчните модели са стандарт в търговски помещения, офиси и по-големи пространства с окачени тавани. Устройството се монтира в самия таван, като отвън се вижда само декоративната решетка. Въздухът се разпределя в една, две или четири посоки в зависимост от избрания модел, което осигурява равномерна температура.

Основни предимства:

дискретност и равномерно разпределение – касетъчните климатици са почти невидими, а четирипосочният въздушен поток покрива големи пространства;

изисквания към тавана – необходими са минимум 25–30 см пространство над окачения таван;

поддръжка – необходим е достъп до тавана за филтрите и кондензната помпа.

Най-доброто решение за големи помещения с окачен таван, но монтажът е по-сложен.

Мобилен климатик

Мобилните климатици са компактно решение, което не изисква постоянен монтаж. Те са особено подходящи за наематели, малки помещения или временно охлаждане.

Ето какво ги отличава:

без сложна инсталация – изисква се единствено маркуч за отвеждане на топлия въздух през прозорец;

по-ниска ефективност – мобилните модели са по-шумни и с по-нисък коефициент на ефективност в сравнение с фиксираните системи;

гъвкавост – лесно могат да бъдат преместени в друго помещение.

Мобилният климатик е гъвкава, но компромисна опция – по-висок шум и по-ниска мощност.

Изборът на климатик трябва да отчита размера и разпределението на помещението, нуждите от отопление и охлаждане, възможностите за монтаж, предпочитаното ниво на шум и естетика, както и наличния бюджет за покупка и поддръжка. Когато тези фактори са балансирани правилно, системата осигурява целогодишен комфорт и дълъг експлоатационен живот.