Мъжете си правят все повече пластични операции

Нови данни показват, че броят на пластичните операции, извършвани върху мъже, се е удвоил за по-малко от десетилетие.

Според данни, публикувани на годишната среща на козметичната индустрия в Париж, по-младите мъже и тези от Близкия изток и Латинска Америка са особено заинтересовани от тези процедури.

Броят на хирургичните процедури, извършвани върху мъже по целия свят, се е увеличил с 95% между 2018 и 2024 г., според Международното дружество за естетична пластична хирургия.

Нехирургичните козметични процедури, като инжекции, лазерна терапия и пилинг, са се увеличили с още по-високи 116%.

При жените козметичните операции са се увеличили с 59%, а процедурите – с 55% през този период, предаде АФП.

"Тази тенденция, която е особено изразена в Близкия изток и Латинска Америка, отразява дълбока трансформация на социалните норми и нарастващо приемане на козметичните процедури от мъжете“, се казва в пазарния анализ, представен на конференцията на IMCAS.

„Поколението Z и милениалите се обръщат към козметичната медицина много по-рано от предишните поколения“, се добавя в него.

Въпреки това мъжете все още представляват само 16% от всички козметични процедури, според анализа.

„Наистина сме навлезли в ера на потребителски ориентиран подход към естетиката, докато преди 10 или 15 години тя все още се считаше за много елитарна“, каза Лоран Бронес, икономически експерт от IMCAS.

Най-голямото търсене на пластична хирургия е в САЩ, където през 2025 г. процедурите са представлявали около 45% от световния пазар.

Те имат и най-много нехирургични процедури, представляващи 56% от световното търсене на ботокс, който временно изглажда бръчките.

Очаква се растежът в САЩ да се забави постепенно до около 5% годишно до 2030 г.

Въпреки това се прогнозира, че козметичните процедури в Азиатско-тихоокеанския регион ще нараснат с около 7% през този период.