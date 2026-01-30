Рахманинов оживява в новия албум на Иван Янъков

Българският пианист с международно признание Иван Янъков издава нов албум с подкрепата на продуцентска къща Palms Music, който ще бъде представен с концерт в зала „България“ на 8 февруари. „Г-н Мило Борисов от Palms Music оказа решаващо влияние върху избора на произведението и ме насърчи да реализирам проекта в по-мащабен вариант. Винаги съм се възхищавал на Рахманинов, но и съм го приемал като голямо предизвикателство“, споделя Янъков.

Иван Янъков е български пианист, прославил се в цял свят със своя изключителен талант. Роден в София и завършил образованието си в Ню Йорк - в престижния Mannes College of Music, той има изяви в над 40 държави на някои от най-емблематичните световни сцени, сред които „Карнеги хол“ в Ню Йорк, „Кадоган хол“ в Лондон и „Сидни таун хол“ в Сидни. В България е бил солист на Софийската филхармония, ансамбъл „Софийски солисти“, оркестъра на „Класик ФМ“, както и на множество оркестри в страната.

Към настоящия момент Иван Янъков провежда майсторски класове в големи европейски и азиатски университети и е канен за член на жури на престижни международни конкурси в Европа и Азия. През последните години негови записи звучат по многобройни радиостанции по целия свят.

Новият албум на пианиста е записан с Лондонския симфоничен оркестър под диригентството на маестро Найден Тодоров и включва Третия концерт за пиано от Сергей Рахманинов - едно от най-мащабните, виртуозни и емоционално наситени произведения в класическия клавирен репертоар. Рахманинов е бележит руски композитор и е един от последните големи представители на късния романтизъм. Маестро Тодоров е сред най-изявените български диригенти, дългогодишен директор на Софийската филхармония и два пъти е заемал поста служебен министър на културата. Лондонският симфоничен оркестър, основан през 1904 г., е сред най-престижните оркестри в света и е известен както с класическите си записи, така и със саундтраци към филми като „Междузвездни войни“ и „Хари Потър“.

Palms Music продължава подкрепата си към Иван Янъков и най-новия му албум, като самият пианист споделя, че г-н Мило Борисов, основател на Palms Music, е изиграл ключова роля за избора на Третия клавирен концерт от Рахманинов, вдъхновявайки го да мисли мащабно за проекта. Продуцентската къща има мисията да подкрепя развитието на българската култура и да подпомага артисти от различни области на изкуството.

Българската публика ще има възможност да получи компактдиска на албума с автограф по време на концерта на 8 февруари в зала „България“. Официалната дата на издаване на албума е 27 февруари.